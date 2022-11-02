Сказки перед сном. Глава КГБ Беларуси заявил, что военный контингент США «может зайти в страну с территории Польши» 2 ноября, 00:56 Минск, Беларусь (Фото:jackal007 / pixabay)

Председатель Комитета государственной безопасности Беларуси Иван Тертель заявил, что «по информации закрытых источников», в мире создаются предпосылки для масштабного мирового конфликта.

Во время встречи с трудовыми коллективами в Могилеве он подчеркнул, что в результате этого «конфликта» территория Беларуси может попасть под ядерный удар, а в страну может войти военный контингент США, якобы базирующийся на территории Польши.

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«Есть конкретные планы мероприятия на нашу территорию военных контингентов, в том числе с территории Польши. Известна 101-я воздушно-десантная дивизия США, которая частично уже базируется на территории соседнего с нами государства», — сообщил Тертель.

Он добавил, что и вероятная ядерная атака может затронуть Беларусь.

«Мы тоже знаем на документальном уровне, что ядерные удары, как это было в период существования Советского Союза, в частности, по нашей территории планируются», — отметил он.

Он добавил, что «геостратеги говорили о том, что такая ситуация в мире будет развиваться еще 10−15 лет назад», а Беларусь «как миролюбивая страна предлагала целый ряд инициатив для того, чтобы договориться и не обострять эту ситуацию». Однако эти инициативы не были никем поддержаны.

30 октября глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что сейчас присутствие российских военных в Беларуси не слишком велико, угрозы нового вторжения оттуда в Украину пока нет.