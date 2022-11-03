В Генштабе сообщили, откуда с территории Беларуси запускают дроны-камикадзе по Украине 3 ноября, 13:28 Дроны-камикадзе по Украине могут запускать из Брестской области (Фото:REUTERS/Vitalii Hnidyi)

Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

Об этом в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По его словам, РФ продолжает использовать территорию Беларуси для ударов по Украине.

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«Особая роль здесь отводится авиабазе в районе населенного пункта Лунинец Брестской области, где размещены иранские беспилотные летательные аппараты, а также размещается определенное количество их операторов», — сказал Громов.

Ранее в группе Беларускі Гаюн сообщали, что дроны-камикадзе по территории Украины могут скрытно запускать из беларусской части чернобыльской зоны.

Инфографика: НВ