«Нам там делать нечего». Диктатор Лукашенко заявил, что «не планирует» отправлять армию Беларуси воевать против Украины 4 ноября, 13:53 Диктатор Лукашенко (Фото:REUTERS/Didor Sadulloev)

В пятницу, 4 ноября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что он не планирует отправлять армию Беларуси воевать против Украины.

Об этом сообщает Белта.

«Сегодня кричат: „Лукашенко хочет послать в Украину своих военнослужащих!“ Уже тысячу двести раз говорил, что у меня таких планов нет», — сказал он.

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Лукашенко соврал, что белорусская оппозиция якобы «отправляет» белоруссов «на смерть».

«Это тоже чьи-то дети. Но жаловаться некому. Я вас туда как президент не посылал. Нам там в Украине делать нечего. И посылать воевать туда людей нам нет необходимости. Почему меня в этом обвиняют? Потому что сами туда посылают этих ребят», — сказал он.

При этом с начала полномасштабного вторжения Россия выпускает свои ракеты по Украине с территории Беларуси.

Кроме того, Россия атакует Украину дронами-камикадзе в том числе с территории Беларуси. Размещают их на авиабазе в Брестской области.

В то же время 4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.