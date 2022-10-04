Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины

4 октября, 13:20
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Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — приводит слова диктатора Белта.

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При этом Лукашенко попытался оправдаться и заявил, что участие его страны якобы заключается в том, «чтобы не допустить распространения этого конфликта на территорию Беларуси».

«Во-вторых, не допустить нанесения удара по Беларуси под прикрытием специальной военной операции со стороны Польши, Литвы и Латвии. Как я говорил, в спину русским стрелять никто не будет с территории Беларуси. Вот наше участие», — сказал он.

https://www.youtube.com/embed/25Q3W1KfpQ0
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Ранее Лукашенко заявил, что полностью поддерживает российское вторжение в Украину, но якобы будет участвовать в боевых действиях только в случае нападения на Беларусь.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Беларусь Александр Лукашенко Украина Война России против Украины

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