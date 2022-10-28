«Если Лукашенко и Путин решатся». ВСУ за шесть часов разобьют войска, которые собрали в Беларуси — интервью с основателем Беларускі Гаюн 28 октября, 08:50 Эксклюзив НВ Белорусский и российский диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

Антон Мотолько — активист, основатель проекта Беларускі Гаюн, который с начала полномасштабного российского вторжения в Украину отслеживает военную активность на территории Беларуси.

В интервью Радио НВ он рассказал, какие войска собрали диктаторы Александр Лукашенко и Владимир Путин на территории Беларуси и стоит ли ожидать от них нового нападения на этой неделе.

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— Бригадный генерал ВСУ Алексей Громов заявил, что в нашем Генштабе не исключают того, что россияне смогут снова прибегнуть к наступлению на Киев из Беларуси, а именно через Чернобыльскую зону или Черниговскую область. Как вы оцениваете такие опасности?

— На данный момент мы не можем говорить о том, что на юге Беларуси есть какая-то концентрация российских войск, которая отличается от того, что было месяц, два или четыре месяца назад.

— Я видел вашу аналитику. Вы предполагали, что единственное место в Беларуси, где могут втайне запускать дроны, — это белорусская часть Чернобыльской зоны. На чем базируется такой ваш вывод и можем ли мы говорить, что действительно их оттуда запускают?

— До сегодня у нас нет ни одного подтверждения того, что на территории Беларуси находятся эти иранские дроны. Нет ни одного сообщения от людей в Беларуси, ни одного фото- или видеофакта пересечения границы, какого-то подтверждения, чтобы это сказать.

Мы тогда начали работать методом исключения. Откуда их могут запускать? Их могут запускать, вероятно, прямо у границы либо с тех территорий, где не проживают люди и, возможно, нет мобильной связи.

В Беларуси — Полесье, я думаю, как и в Украине, — это не самые густонаселенные места, а есть и абсолютно пустынные. В Беларуси это Ольманские болота в Брестской области и участок Полесского радиационного заповедника (это Чернобыльская зона). Не самое безопасное место, как мы знаем. Единственное на данный момент [место], откуда их в теории могли запускать, — оттуда.

Дальше наша команда начала анализировать спутниковые снимки. И заметили конкретно две точки. Возле этих отселенных деревень на территории Чернобыльской зоны были обнаружены появившиеся тропинки, вытоптанная дорога — была какая-то активность за последние пару месяцев. Мы предположили: если дроны действительно могли запускаться из Беларуси, то это, скорее всего, предположительное место, откуда может быть запуск.

Но при этом у нас все еще нет никакого подтверждения. Нет спутникового снимка, на котором видно условный грузовик и несколько легковых машин с каким-нибудь командным пунктом, откуда они могли это делать. Это наши предположения. На данный момент прямого подтверждения, что в Беларуси находятся иранские дроны, у нас все еще нет. Мы ищем, но найти пока не можем, к сожалению.

— Мы вам очень благодарны за то, что вы делаете!

— Мы не всевышние, у нас не всегда есть возможность охватывать все. Но мы стараемся делать все и белорусы стараются помогать всем, чем только могут, Украине. Вопрос еще открытый. Мы, по крайней мере, пока сужаем круг поиска хотя бы.

— Мы видели сообщения украинского Генштаба, что иранские дроны летели со стороны Беларуси. Думаю, что они все же знают, о чем говорят.

— Хочу заметить: мы видели сообщения и от Генштаба, и от ГУР, но тот же Пентагон говорит, что у них нет информации. Тут тоже пока нет однозначного мнения.