В Госдепе не верят в арест Путина пока он руководит Россией 15 августа, 03:43 В Госдепе считают, что Путина арестуют после потери власти (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Госпожа посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия, представитель Госдепа Бет ван Скаак прокомментировала возможность ареста кремлевского диктатора Владимира Путина.



Об этом сообщает Бабель.

Она отметила, что США поддерживают идею международного трибунала, но не верят в то, что диктатора можно будет арестовать пока он находится на своем посту.

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«Вряд ли кто-то будет арестовывать Путина, пока он глава государства. Если он окажется под стражей иностранного суда, МУС или украинской специальной палаты, то, скорее всего, это произойдет потому, что он больше не будет главой государства», — заявила Бет ван Скаак.

В то же время, она поддерживает проведение расследования действий террористического российского режима и подготовки трибунала.

«В России есть много других высокопоставленных чиновников, которые несут ответственность за войну в Украине. Они занимают высшие руководящие должности, принимают решения и руководят действиями, которые и являются российской агрессией. Эти люди должны ответить за преступление агрессии, за любые военные преступления и зверства. Поэтому Специальная палата для рассмотрения обвинений все равно имеет смысл», — заявила представитель Госдепа.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МУС означает, что не будет никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

В РФ ожидаемо отреагировали на такое решение, открыв уголовные дела против прокуроров и судей МУС.

3 августа представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что Международный уголовный суд может выдать новый ордер на арест российского диктатора Владимира Путина за преступления боевиков ЧВК Вагнер.