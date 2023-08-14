«Затягивание войны работает против Путина». В России создаются благоприятные условия для революции. Что и когда сдетонирует — интервью NV 14 августа, 07:27 NV Премиум Ребенок направляет водяной пистолет на статую Путина в Риме. Италия, 3 августа 2023 года (Фото:REUTERS/Yara Nardi)

Советник по вопросам коммуникации российской оппозиции и Легиона Свобода России Алексей Барановский в интервью Radio NV рассказал, как в России создаются условия для революции, что станет детонатором, а также о том, сможет ли ЧВК Вагнер стать союзником российских добровольцев в восстании против диктатора Путина.

— В Крыму постоянно что-то на Керченском мосту взрывается. В Москву время от времени прилетают дроны. Как это влияет на российские власти? Насколько они учитывают это? Боятся ли они этого? Готовились ли они к такому развитию событий?

Видео дня

— Если бы они готовились к реальному развитию событий, они бы, наверное, не нападали на Украину.

Россия обычно пытается потушить пожары, которые сама и разожгла. И получается у них это не очень. При этом удары по Крымскому мосту имеют военное значение, потому что через него [проложена] логистика, это помимо политического звучания — Крымский мост — это любимая «лялька» Путина, цацочка такая.

А вот что касается ударов беспилотников по Москве, тут скорее, конечно, речь идет о психологическом эффекте, во-первых. Во-вторых, о влиянии на настроения общества, причем столичного общества. Потому что, как известно, все революции всегда происходят в столицах, особенно в России.

Поэтому это все-таки явления разного рода, но ведущие к одному. К тому, чтобы Россия все-таки поняла, что поражение в войне неминуемо, и начала не нагнетать новую волну мобилизации, а все-таки задумываться о том, как из этой войны выйти.

— Если говорить о дронах в Москве, из тех видео, которые появляются в сети, как-то намеков на революцию я там не вижу. Может быть, я недостаточно хорошо понимаю российский народ.

— Никто не видит пока что намеков на революцию. Потому что она сама просто так не начнется.