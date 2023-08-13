«Закончит, как Чаушеску». Путин был социопатом еще в 1980 году — бывший шпион КГБ 13 августа, 19:25 Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов считает, что российский диктатор Владимир Путин является социопатом без эмоций, который завершит свою жизнь как румынский диктатор Николае Чаушеску (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Бывший сотрудник КГБ СССР Сергей Жирнов рассказал неизвестные детали о манерах и поведении российского диктатора Владимира Путина в те времена, когда он еще служил в советской спецслужбе.

Об этом экс-сотрудник КГБ рассказал в интервью для The Sun.

Издание пишет, что будущий диктатор допрашивал Жирнова в 1980 году, когда тот разговаривал по телефону с гражданином Франции о спортивном событии. Путин посчитал, что он является французским шпионом.

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Жирнов отметил странное поведение тогдашнего капитана КГБ. Путин получал «странное наслаждение» от допроса, думая, что загнал в угол молодого человека, когда речь зашла о запрещенной книге, которую читал Жирнов. Однако мужчина заявил, что это — подарок от семьи генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, чем заставил испуганного Путина отпустить его.

Жирнов рассказал, что Путин был «ревнивым» офицером КГБ, который «обожал власть».

«В 1980 году Путин был человеком, который обожал власть. Когда он меня допрашивал, от него исходило какое-то странное удовольствие. Он испытывал садистское удовольствие, когда допрашивал людей. Я также чувствовал ревность с его стороны по отношению к людям, которые лучше него. И эта ревность усиливалась с годами», — отметил экс-сотрудник КГБ.

По мнению Жирнова, Путин считает себя «богом» и хочет «стать вечным». По его словам, именно это убеждение сделало диктатора «социопатом без эмпатии».

Он убежден, что Путина может постигнуть та же участь, что и румынского диктатора Николае Чаушеску, которого свергли и казнили во время революции 1989 года.

«Я считаю, что Путин — это человек, которого больше всего ненавидят российские элиты, потому что война, которую он начал, будет проиграна. Отстранение Путина от власти — это единственное решение, хотя оно на самом деле выглядит невозможным. Но помните, что устранение румынского диктатора Чаушеску также казалось невозможным до 1989 года», — отметил Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ считает, что после поражения в войне против Украины Россия «развалится как Советский Союз».