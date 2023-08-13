«Закончит, как Чаушеску». Путин был социопатом еще в 1980 году — бывший шпион КГБ

13 августа, 19:25
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Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов считает, что российский диктатор Владимир Путин является социопатом без эмоций, который завершит свою жизнь как румынский диктатор Николае Чаушеску (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов считает, что российский диктатор Владимир Путин является социопатом без эмоций, который завершит свою жизнь как румынский диктатор Николае Чаушеску (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Бывший сотрудник КГБ СССР Сергей Жирнов рассказал неизвестные детали о манерах и поведении российского диктатора Владимира Путина в те времена, когда он еще служил в советской спецслужбе.

Об этом экс-сотрудник КГБ рассказал в интервью для The Sun.

Издание пишет, что будущий диктатор допрашивал Жирнова в 1980 году, когда тот разговаривал по телефону с гражданином Франции о спортивном событии. Путин посчитал, что он является французским шпионом.

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Жирнов отметил странное поведение тогдашнего капитана КГБ. Путин получал «странное наслаждение» от допроса, думая, что загнал в угол молодого человека, когда речь зашла о запрещенной книге, которую читал Жирнов. Однако мужчина заявил, что это — подарок от семьи генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, чем заставил испуганного Путина отпустить его.

Жирнов рассказал, что Путин был «ревнивым» офицером КГБ, который «обожал власть».

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«В 1980 году Путин был человеком, который обожал власть. Когда он меня допрашивал, от него исходило какое-то странное удовольствие. Он испытывал садистское удовольствие, когда допрашивал людей. Я также чувствовал ревность с его стороны по отношению к людям, которые лучше него. И эта ревность усиливалась с годами», — отметил экс-сотрудник КГБ.

По мнению Жирнова, Путин считает себя «богом» и хочет «стать вечным». По его словам, именно это убеждение сделало диктатора «социопатом без эмпатии».

Он убежден, что Путина может постигнуть та же участь, что и румынского диктатора Николае Чаушеску, которого свергли и казнили во время революции 1989 года.

«Я считаю, что Путин — это человек, которого больше всего ненавидят российские элиты, потому что война, которую он начал, будет проиграна. Отстранение Путина от власти — это единственное решение, хотя оно на самом деле выглядит невозможным. Но помните, что устранение румынского диктатора Чаушеску также казалось невозможным до 1989 года», — отметил Жирнов.

Экс-сотрудник КГБ считает, что после поражения в войне против Украины Россия «развалится как Советский Союз».

Редактор: Артемий Калинин

Теги:   Владимир Путин КГБ Агент Диктатор Война России против Украины

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