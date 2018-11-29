Трамп заявил, что никогда не получит Нобелевской премии

Президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в том, что ему дадут Нобелевскую премию мира за налаживание отношений с Северной Кореей.

Об этом передает The New York Post.

"Мне ее никогда не дадут", - заявил Трамп.

Ранее президент США заявил, что самое сложное решение, которое он принял в течение своего президентского срока, - это налаживание отношений с КНДР.

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

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