Пустая мечта. МИД КНДР назвал главное условие для ядерного разоружения

КНДР назвала доверие к США главным условием для ядерного разоружения. Об этом заявил министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо на Генеральной Ассамблее ООН, передает DW.

По его словам, при отсутствии доверия к США КНДР "ни в коем случае" не намерена "проводить разоружение в одностороннем порядке".

Министр иностранных дел Северной Кореи считает, что США намерены добиться денуклеаризации принудительно, а подобные меры "смертельно опасны для выстраивания доверия".

Кроме того, глава северокорейского МИДа назвал "пустой мечтой" идею, что санкции способны "поставить на колени" КНДР.

Ранее сообщалось, что Государственный секретарь США Майк Помпео исключил преждевременное снятие международных санкций с КНДР, предупредив, что уход Пхеньяна от денуклеаризации "неизбежно приведет к все возрастающей изоляции и давлению".

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Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что на полную денуклеаризацию Северной Кореи могут уйти годы.

США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.