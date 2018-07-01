Обмануть США. Северная Корея не намерена полностью отказываться от ядерного оружия - СМИ

Дональд Трамп и Ким Чен Ын во время исторической встречи в Сингапуре

КНДР не намерена полностью отказываться от ядерного оружия, сообщает The Washington Post со ссылкой на четырех анонимных американских чиновников.

Издание отмечает, что собеседники были знакомы с докладами разведки и данными, собранными после встречи северокорейского лидера Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа 12 июня. ​

По информации газеты, чиновники КНДР рассматривают способы, как утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагают, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Некоторые американские разведчики еще год назад полагали, что количество боеголовок КНДР составляет около 65, однако Пхеньян декларирует гораздо меньшее количество, пишет WP.

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Издание ссылается на свой же материал, опубликованный в мае. В нем говорилось, что кроме реактора в Йонбене северокорейские власти эксплуатируют также подземный завод по обогащению урана в Кангсоне, о котором американские спецслужбы узнали в 2010 году.

Как сообщает NBC News, в последние месяцы КНДР наростила производство ядерного топлива на нескольких своих секретных объектах. Телеканал ссылается на данные разведывательных служб США. Анонимные собеседники рассказали СМИ, что Ким Чен Ын попытается скрыть работу этих предприятий.

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Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении " полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".