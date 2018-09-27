Трамп о ядерном разоружении КНДР: Мы не играем на время

Президент США Дональд Трамп заявил, что на полную денуклеаризацию Северной Кореи могут уйти годы.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Радио Свобода.
"Думаю, что мы сможем достичь чего-то очень важного, но мы не играем на время. Не имеет значения, если на это уйдет два года, три года или пять месяцев", - отметил американский президент.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый саммит президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в октябре или чуть позже.
Глава Госдепа также заявлял, что ядерное разоружение Северной Кореи завершиться до 2021 года.
Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.
По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран установлению новых отношений.
Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
Однако, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации, которые были достигнуты во время саммита Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.
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