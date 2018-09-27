27 сентября 2018, четверг

Трамп о ядерном разоружении КНДР: Мы не играем на время

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На денуклеаризации Северной Кореи могут уйти годы, заявил Трамп

На денуклеаризации Северной Кореи могут уйти годы, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что на полную денуклеаризацию Северной Кореи могут уйти годы.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает Радио Свобода.

"Думаю, что мы сможем достичь чего-то очень важного, но мы не играем на время. Не имеет значения, если на это уйдет два года, три года или пять месяцев", - отметил американский президент.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что новый саммит президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына может пройти в октябре или чуть позже.

Глава Госдепа также заявлял, что ядерное разоружение Северной Кореи завершиться до 2021 года.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР состоялась 12 июня в Сингапуре.

По итогам встречи лидеры подписали совместное соглашение. Основная часть соглашения состоит из четырех пунктов, первый из них говорит о приверженности двух стран установлению новых отношений.

Трамп заявил о согласии лидера КНДР Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

Однако, по данным Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации, которые были достигнуты во время саммита Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

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