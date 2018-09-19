19 сентября 2018, среда

Помпео озвучил сроки денуклеаризации Северной Кореи

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Майк Помпео: США готовы немедленно начать переговоры с КНДР

Майк Помпео: США готовы немедленно начать переговоры с КНДР

Ядерное разоружение Северной Кореи должно быть завершено к 2021 году, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

По его словам, Вашингтон обсудил с Пхеньяном усилия по денуклеаризации, которая должна завершиться к январю 2021 года, передает Reuters.

Госсекретарь также выразил намерения немедленно возобновить переговоры с КНДР. Для этих целей он пригласил министра иностранных дел Северной Кореи Ли Ен Хо в Нью-Йорк на следующей неделе, где они должны принять участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

США также предложили провести переговоры в Вене между представителями КНДР и спецпредставителем США по вопросам КНДР.

"Соединенные Штаты готовы немедленно начать переговоры об изменении отношений США и КНДР", - заявил Помпео.

Он также приветствовал решение северокорейского лидера Ким Чен Ына "завершить ранее объявленный демонтаж ракетного полигона Тончхан в присутствии американских и международных инспекторов".

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Напомним, что лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин объявили о подписании нескольких договоров, благодаря которым в отношениях двух стран наступит "новая эра". КНДР приняла решение об окончательном демонтаже ракетного полигона Тончхан.

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