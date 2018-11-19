19 ноября 2018, понедельник

Трамп назвал свое самое сложное решение на посту президента США

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Налаживание связей с КНДР было самым сложным решением на посту президента США, заявил Дональд Трамп

Налаживание связей с КНДР было самым сложным решением на посту президента США, заявил Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что самое сложное решение, которое он принял в течение своего президентского срока, - это налаживание отношений с КНДР.

В интервью телеканалу Fox News Трамп рассказал, что предыдущий президент Барак Обама в разговоре с ним называл проблему КНДР самой серьезной для США, сообщает Интерфакс-Украина.

"Да, с Северной Кореей было очень сложно", - сказал он.

Однако, по словам американского президента, он очень доволен тем, как в итоге стали развиваться отношения США и КНДР, и упомянул свою встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре.

Он добавил что планирует новую встречу с Ким Чен Ыном "в какой-то момент в начале следующего года".

Напомним, США и КНДР договорились о полном ядерном разоружении Корейского полуострова во время исторической встречи между лидерами Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.

Однако, по данным СМИ, чиновники КНДР пытались утаить от американцев реальное количество боеголовок, ракет и военных объектов. При этом в Пхеньяне полагали, что Вашингтон не располагает данными о реальном количестве ракет и боеголовок.

Также, согласно последним данным Международного агентства по атомной энергии, Северная Корея не выполняет договоренности о денуклеаризации.

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