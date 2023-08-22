Трамп планирует сдаться по делу о попытке повлиять на выборы — CNN 22 августа, 03:23 Дональд Трамп планирует сдаться и пройти процедуру в тюрьме (Фото:REUTERS/File Photo)

Бывший президент Дональд Трамп планирует сдаться и пройти процедуру в тюрьме округа Фултон в четверг, сообщили CNN два источника, знакомых с этим планом.

Эта дата была установлена сегодня в ходе переговоров с окружной прокуратурой по поводу залога его согласия и условий освобождения.

Первые дебаты Республиканской партии назначены на вечер среды. Трамп заявил, что не планирует присутствовать на мероприятии.

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Дональду Трампу предъявили обвинения уже в четырех уголовных делах. Последнее касается попытки незаконно изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия — он и другие обвиняемые должны сдаться полиции до 25 августа. Ранее Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.