Трамп отказался от первых президентских дебатов. Может дать интервью пророссийскому ведущему Такеру Карлсону 21 августа, 06:55 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Lindsay DeDario)

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет на этой неделе участвовать в первых дебатах среди республиканцев, претендующих на выдвижение в президенты США.

Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social в воскресенье, 20 августа.

Трамп заявил, что общество уже «знает, кто я такой».

«Поэтому я не буду участвовать в дебатах!» — написал он.

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Как пишет СNN, на протяжении нескольких недель Трамп частно и публично говорил, что пропустит первые дебаты, учитывая свое лидерство в опросах. Свежий от CBS News показал, что его кандидатуру хотят видеть 62% республиканских избирателей, тогда как его ближайшего соперника, губернатора штата Флорида Рона ДеСантиса — 16%, у остальных менее 10%.

Советник 45-го главы Белого дома сказал телеканалу, что тот все еще может решить принять участие в следующих дебатах в сентябре. Ранее несколько источников, знакомых с планами Трампа, рассказали CNN, что вместо первых дебатов экс-президент может дать интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, который распространяет российскую пропаганду.

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Дональду Трампу предъявили обвинения уже по четырем уголовным делам. Последнее касается попытки незаконно изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия — он и другие обвиняемые должны сдаться полиции до 25 августа. Ранее Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.