Трамп отказался от первых президентских дебатов. Может дать интервью пророссийскому ведущему Такеру Карлсону
Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Lindsay DeDario)
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не будет на этой неделе участвовать в первых дебатах среди республиканцев, претендующих на выдвижение в президенты США.
Об этом он сообщил на своей платформе Truth Social в воскресенье, 20 августа.
Трамп заявил, что общество уже «знает, кто я такой».
«Поэтому я не буду участвовать в дебатах!» — написал он.
Как пишет СNN, на протяжении нескольких недель Трамп частно и публично говорил, что пропустит первые дебаты, учитывая свое лидерство в опросах. Свежий от CBS News показал, что его кандидатуру хотят видеть 62% республиканских избирателей, тогда как его ближайшего соперника, губернатора штата Флорида Рона ДеСантиса — 16%, у остальных менее 10%.
Советник 45-го главы Белого дома сказал телеканалу, что тот все еще может решить принять участие в следующих дебатах в сентябре. Ранее несколько источников, знакомых с планами Трампа, рассказали CNN, что вместо первых дебатов экс-президент может дать интервью бывшему ведущему Fox News Такеру Карлсону, который распространяет российскую пропаганду.
Дональду Трампу предъявили обвинения уже по четырем уголовным делам. Последнее касается попытки незаконно изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия — он и другие обвиняемые должны сдаться полиции до 25 августа. Ранее Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.