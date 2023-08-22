Трамп согласился на залог $200 тысяч по уголовному делу — CNN 22 августа, 00:39 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Evelyn Hockstein/File Photo)

Бывший президент Дональд Трамп США согласился на залог в размере 200 тысяч долларов США и другие условия освобождения после того, как его адвокаты встретились с офисом окружного прокурора округа Фултон в понедельник, 21 августа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на судебные документы.



Условия освобождения, изложенные в распоряжении Трампа об обязательствах, являются более широкими, чем те, что изложены в других приказах по обязательствам, принятых ранее.

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В отличие от некоторых сообвиняемых, бывшему президенту запрещено использовать социальные сети для нападения на своих 18 сообвиняемых по делу, а также на любых свидетелей или 30 неосужденных соучастников заговора.

«Ответчик не должен совершать никаких действий, направленных на запугивание любого лица, которое, как ему известно, является сообвиняемым или свидетелем по этому делу, или иным образом препятствовать осуществлению правосудия», — говорится в постановлении, подписанном судьей Верховного суда округа Фултон Скоттом Макафи.

«Вышеупомянутое включает, но не ограничивается, публикации в социальных сетях или репосты публикаций, сделанных другим лицом в социальных сетях», — говорится в приказе.

Указ также запрещает Трампу «прямо или косвенно» общаться по делу с любым из его соответчиков или свидетелей по делу, кроме как через своих адвокатов. Подобное положение было включено в приказы о залоге для некоторых его соответчиков.

Приказ также подписан окружным прокурором округа Фултон Фани Уиллис и тремя адвокатами Трампа: Дрю Финдлингом, Марисой Голдберг и Дженнифер Литтл.

Дональду Трампу предъявили обвинения уже в четырех уголовных делах. Последнее касается попытки незаконно изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия — он и другие обвиняемые должны сдаться полиции до 25 августа. Ранее Трампу предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.