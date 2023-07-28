Трампу предъявили новое обвинение по делу о хранении секретных документов 28 июля, 03:00 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Большое жюри южного округа штата Флорида добавило новый пункт обвинения экс-президенту США Дональду Трампу по делу о ненадлежащем хранении секретных документов в его личном поместье в Мар-а-Лаго.

Об этом сообщает The New York Time.



Согласно документам, в обновленном обвинительном заключении добавлен пункт об «умышленном удержании документов, связанных с национальной обороной США».

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Новый пункт касается «презентации, посвященной военной активности в другой стране». Таким образом, общее число пунктов, касающихся «умышленного удержания документов», достигло 32.

Сам Трамп виновным себя по данному делу категорически не признает.

13 июня Трамп прибыл в здание федерального суда Майами, где ему предъявили обвинение по делу о хранении секретных документов.

Согласно обвинительному заключению, Трамп оставил себе секретные документы, и по меньшей мере дважды показывал секретные документы другим людям.

Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда Конгресс США планировал утвердить победу демократа Джо Байдена на президентских выборах.

Сторонники Дональда Трампа в тот день ворвались в здание Конгресса и заседание было на время отложено.

Незадолго до, во время или сразу после штурма умерли пять человек, более 100 полицейских пострадали. По данным СМИ, началу августа 2021 года четыре офицера полиции, противостоявших захватчикам Капитолия, покончили с собой.

13 января Палата представителей приняла резолюцию об импичменте Трампа. Дело передали в Сенат, который спустя месяц признал его невиновным в подстрекательстве к штурму Капитолия. Для импичмента не хватило 10 голосов.