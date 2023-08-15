Трампу предъявили обвинения по четвертому уголовному делу. Он должен сдаться полиции до 25 августа 15 августа, 11:03 Дональд Трамп (Фото:REUTERS/Lindsay DeDario)

Против бывшего президента США Дональда Трампа официально выдвинули новые обвинения — по уголовному делу о попытке незаконно изменить результаты выборов 2020 года в штате Джорджия.



Об этом говорится в обвинительном заключении, опубликованном окружным прокурором, сообщает The New York Times.

Трампа обвиняют по 13 статьям, в частности в сговоре с целью подделки документов и склонении госслужащего к нарушению своих обязанностей. Самая тяжелая статья — нарушение закона об организованной преступности. Сторона обвинения считает, что экс-глава Белого дома и его сообщники «отказались признать поражение, сознательно и умышленно вступили в сговор».

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Один из пунктов обвинения касается звонка Трампа к секретарю Джорджии. Он просил того просил «найти» 11 780 голосов, которых не хватало для победы над действующим президентом Джо Байденом. Последний выиграл в этом штате, получив 306 голосов коллегии избирателей, против 232 голосов Трампа.

Кроме Трампа, обвинения выдвинули еще 18 людям, среди которых его соратник, бывший глава аппарата Белого дома Марк Медоуз и личный адвокат Руди Джулиани.



Им и экс-президенту дали время до 25 августа, чтобы сдаться полиции в Атланте и предстать перед судьей, которая определит меру пресечения.



Это уже четвертое уголовное дело против Трампа и второе по обвинению в попытке фальсификации результатов выборов президента в 2020 году. Ранее ему предъявили обвинения в незаконном хранении секретных документов и фальсификации отчетности для сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс.

