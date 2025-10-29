Трамп ответил, будет ли встречаться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию

Трамп не будет встречаться с Ким Чен Ыном во время азиатского турне (Фото: KCNA via REUTERS)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что во время своей поездки в Азию не будет встречаться с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном , хотя ранее намекал на возможность организации саммита.

Об этом 29 октября пишет Bloomberg.

«Нам просто не удалось согласовать график. Завтра к нам приезжает президент Си Цзиньпин, и это, очевидно, очень важно для всего мира, для всех нас», — сказал Трамп в Южной Корее, накануне запланированной встречи с лидером Китая.

Ранее на борту самолета Air Force One американский президент отметил, что планирует вернуться в регион для встречи с Ким Чен Ыном в «недалеком будущем».

Он считает, что северокорейский диктатор заинтересован в переговорах.

Трамп также спокойно отреагировал на ракетные испытания Северной Кореи, которые состоялись накануне его визита. «Он [Ким Чен Ын. — ред.] запускает ракеты уже десятилетиями, не так ли?» — сказал президент США.

Он добавил, что, хотя график Ким Чен Ына «очень плотный», между ними «есть хорошее взаимопонимание».

Ранее президент США во время поездки в Азию заявил, что готов к встрече с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп покинул Вашингтон в пятницу вечером, 24 октября, планируя пятидневную поездку в Малайзию, Японию и Южную Корею — свою первую поездку в регион с момента вступления в должность в январе. Именно тогда он сказал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном впервые за шесть лет.

25 августа президент США заявлял, что проведет переговоры с диктатором КНДР.

Они встречались трижды в 2018 и 2019 годах, чтобы обсудить санкционированные ООН ядерную программу и программу баллистических ракет Северной Кореи.

В ноябре 2024 года Reuters сообщало, что команда Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном.

Как отметило агентство, новый «дипломатический толчок» может снизить риски вооруженного конфликта. В команде Трампа рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже имеющиеся отношения, как лучший способ «растопить лед».