«У меня были прекрасные отношения с ним». Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном во время поездки в Азию

Трамп не исключает встречи с Ким Чен Ыном во время путешествия в Азию (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент США Дональд Трамп во время поездки в Азию заявил, что готов ко встрече с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ином, если тот этого желает. Об этом 25 октября пишет The Guardian .

Трамп покинул Вашингтон в пятницу вечером, 24 октября, планируя пятидневную поездку в Малайзию, Японию и Южную Корею — свою первую поездку в регион с момента вступления в должность в январе. Именно тогда он сказал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном впервые за 6 лет.

«Я бы встретился. Если хотите распространить эту информацию, я открыт к этому. У меня были прекрасные отношения с ним», — отметил Трамп.

На вопрос о требовании Северной Кореи признать ее ядерной державой как условие для диалога с Вашингтоном, Трамп ответил: «Я думаю, что они являются своего рода ядерной державой. Когда вы говорите, что их нужно признать ядерной державой — что ж, у них много ядерного оружия. Я так и скажу».

25 августа президент США заявлял, что проведет переговоры с диктатором КНДР.

«Я это сделаю, и мы [США и КНДР] проведем переговоры. Он хотел бы встретиться со мной», — сказал Трамп о Ким Чен Ыне.

24 января Трамп заявил, что планирует снова наладить сотрудничество с северокорейским диктатором.

Они встречались трижды в 2018 и 2019 годах, чтобы обсудить санкционированные ООН ядерную программу и программу баллистических ракет Северной Кореи.

В ноябре 2024 года Reuters сообщало, что команда Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном.

Как отметило агентство, новый «дипломатический толчок» может снизить риски вооруженного конфликта. В команде Трампа рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже существующие отношения, как лучший способ «растопить лед».