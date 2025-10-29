Трамп отправился в Южную Корею на встречу с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп покинул Японию и вылетел в Кёнджу (Южная Корея), где состоится саммит АТЭС. Там у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Об этом сообщает The New York Times.

Южная Корея станет последним этапом азиатского турне американского лидера.



По данным телеканала NHK, Трамп вылетел из токийского аэропорта Ханэда. Это его первый визит в Японию во время второго президентского срока. В Токио он провел переговоры с премьер-министром Санаэ Такаичи, после которых стороны подписали соглашение о сотрудничестве в сфере редкоземельных металлов и объявили о начале новой «золотой эры» в двусторонних отношениях.

В Южной Корее американский президент встретится со своим коллегой Ли Чжэ Мёном, а 30 октября у него запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Трамп заявил, что намерен обсудить с китайским лидером вопрос сокращения закупок российской нефти Китаем, а также пути прекращения войны России против Украины — «будь то через нефть, энергетику или другие инструменты влияния».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о «паузе» в переговорах с Киевом, обвинив Украину в «нежелании продолжать диалог» по предложениям России.

По оценкам аналитиков, встреча Трампа и Си может стать поворотным моментом для новых дипломатических форматов, которые будут включать и вопрос войны в Украине.