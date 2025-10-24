Ким Чен Ын заявил, что военные связи между Северной Кореей и РФ «будут развиваться непрерывно»

Владимир Путин и Ким Чен Ын во время встречи в Пекине, Китай, 3 сентября 2025 года (Фото: Sputnik/Alexander Kazakov/Pool via REUTERS)

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что «военное братство» между его страной и Россией будет «непрерывно развиваться».

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Ким выступил с этим заявлением во время церемонии закладки мемориала северокорейским солдатам, которые воевали на стороне российских войск против ВСУ в Курской области России.

«Годы военного братства, во время которых драгоценной кровью была обеспечена гарантия долгосрочного развития двусторонней дружбы, будут развиваться непрерывно», — заявил Ким, добавив, что вызовы «доминирования и тирании» не могут помешать связям между двумя странами.

15 сентября на государственном телеканале Северной Кореи KCTV продемонстрировали военные отчеты, в которых Россию обвинили в первых потерях своих солдат во время боев в Курской области.

7 сентября в ГУР заявляли, что солдаты армии КНДР до сих пор находятся на территории России и выполняют определенные задачи в Курской области.

В ГУР добавили, что участие северокорейских подразделений осуществляется на ротационной основе.

2 сентября законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки сообщали, что около 2 тысяч северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине, погибли.

Сама КНДР сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.

22 августа Ким Чен Ын отметил наградами военных, участвовавших в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.

По оценкам южнокорейских депутатов со ссылкой на разведку, в войне против Украины погибли около 600 северокорейских военных из общего количества около 15 тысяч, отправленных для помощи России.