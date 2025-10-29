«Мы займемся Северной Кореей». Трамп прокомментировал ракетные испытания КНДР

КНДР накануне визита президента США Дональда Трампа в Южную Корею протестировала новую крылатую ракету. В ответ американский президент пообещал «заняться этой страной».

В ходе общения журналисты попросили Трампа дать свой комментарий на то, что КНДР запустила ракету.

«Ну, я не знаю. Он (диктатор Северной Кореи Ким Чен Ыне — ред.) запускает ракеты десятилетиями, не так ли?», — сказал Трамп.

Он добавил, что у него с Ким Чен Ыном «всегда были очень хорошие отношения», поэтому в какой-то момент они встретятся. При этом лидер США пообещал «заняться КНДР».

«В какой-то момент я с нетерпением жду встречи. У нас были очень хорошие отношения. Мы встречались, разговаривали несколько раз. И у нас было взаимопонимание. В какой-то м момент мы займемся Северной Кореей», — сказал американский лидер.

29 октября Северная Корея осуществила пуск стратегических крылатых ракет класса «море-земля» над Желтым морем.

Ракеты пролетели более 7,8 тысячи секунд (более двух часов) и поразили запланированную цель. В КНДР заявили, что страна должна «постоянно повышать уровень ядерной боеготовности», назвав это «ответственной миссией и основной обязанностью».

Это уже вторые испытания за неделю: 22 октября северокорейские военные сообщили об успешном запуске гиперзвуковых снарядов, которые поразили цель на полигоне в провинции Северный Хамгён.

Аналитики отмечают, что серия запусков происходит на фоне углубления военного сотрудничества между КНДР и Россией, а также роста напряжения на Корейском полуострове.