«Он мне нравился». Трамп заявил, что «с удовольствием» встретился бы с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего турне по Азии. Об этом Трамп сообщил журналистам на борту самолета Air Force One пишет CNN .

По словам американского президента, он готов к переговорам с Ким Чен Ыном при условии, что лидер КНДР также захочет этой встречи.

«Я не упоминал об этом, я ничего не говорил, но я бы с удовольствием встретился бы с ним, если он захочет. Я прекрасно ладил с Ким Чен Ыном, он мне нравился, я ему нравился, если он захочет встретиться, я буду в Южной Корее», — сказал американский президент.

Реклама

Трамп в конце этой недели посетит Южную Корею, где примет участие в саммите лидеров компаний стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

На вопрос журналистов о том, готов ли он продолжить поездку для возможной встречи с Ким Чен Ыном, Трамп ответил, что открыт к такому варианту.

«Я не думал об этом, но думаю, что ответ будет „да“, я бы это сделал, конечно. Это наша последняя остановка, так что это довольно легко сделать», — заметил он.

Президент также ответил на вопрос о том, что США могли бы предложить Северной Корее для организации встречи.

«Ну, у нас есть санкции, это достаточно серьезный шаг для начала. У меня просто хорошие отношения с ним (Ким Чен Ыном. — Ред.), я был бы рад его увидеть», — сказал Трамп.

Ранее президент США во время поездки в Азию заявил, что готов к встрече с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп покинул Вашингтон в пятницу вечером, 24 октября, планируя пятидневную поездку в Малайзию, Японию и Южную Корею — свою первую поездку в регион с момента вступления в должность в январе. Именно тогда он сказал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном впервые за шесть лет.

25 августа президент США заявлял, что проведет переговоры с диктатором КНДР.

Они встречались трижды в 2018 и 2019 годах, чтобы обсудить санкционированные ООН ядерную программу и программу баллистических ракет Северной Кореи.

В ноябре 2024 года Reuters сообщало, что команда Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном.

Как отметило агентство, новый «дипломатический толчок» может снизить риски вооруженного конфликта. В команде Трампа рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже имеющиеся отношения, как лучший способ «растопить лед».

В то же время издание Business Insider писало, что война России против Украины решит, какие отношения будут между лидерами. В статье говорилось о том, что Дональд Трамп возвращается в Белый дом с более слабой позицией, чем в 2017 году, и на этот раз ему придется иметь дело с более жестким и самоуверенным Ким Чен Ыном.