«Он мне нравился». Трамп заявил, что «с удовольствием» встретился бы с Ким Чен Ыном
Трамп и Ким Чен Ын встречались трижды в 2018 и 2019 годах (Фото: REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Дональд Трамп заявил, что был бы рад провести встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном во время своего турне по Азии. Об этом Трамп сообщил журналистам на борту самолета Air Force One пишет CNN.
По словам американского президента, он готов к переговорам с Ким Чен Ыном при условии, что лидер КНДР также захочет этой встречи.
«Я не упоминал об этом, я ничего не говорил, но я бы с удовольствием встретился бы с ним, если он захочет. Я прекрасно ладил с Ким Чен Ыном, он мне нравился, я ему нравился, если он захочет встретиться, я буду в Южной Корее», — сказал американский президент.
Трамп в конце этой недели посетит Южную Корею, где примет участие в саммите лидеров компаний стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
На вопрос журналистов о том, готов ли он продолжить поездку для возможной встречи с Ким Чен Ыном, Трамп ответил, что открыт к такому варианту.
«Я не думал об этом, но думаю, что ответ будет „да“, я бы это сделал, конечно. Это наша последняя остановка, так что это довольно легко сделать», — заметил он.
Президент также ответил на вопрос о том, что США могли бы предложить Северной Корее для организации встречи.
«Ну, у нас есть санкции, это достаточно серьезный шаг для начала. У меня просто хорошие отношения с ним (Ким Чен Ыном. — Ред.), я был бы рад его увидеть», — сказал Трамп.
Ранее президент США во время поездки в Азию заявил, что готов к встрече с диктатором Северной Кореи Ким Чен Ыном. Трамп покинул Вашингтон в пятницу вечером, 24 октября, планируя пятидневную поездку в Малайзию, Японию и Южную Корею — свою первую поездку в регион с момента вступления в должность в январе. Именно тогда он сказал, что готов встретиться с Ким Чен Ыном впервые за шесть лет.
25 августа президент США заявлял, что проведет переговоры с диктатором КНДР.
Они встречались трижды в 2018 и 2019 годах, чтобы обсудить санкционированные ООН ядерную программу и программу баллистических ракет Северной Кореи.
В ноябре 2024 года Reuters сообщало, что команда Дональда Трампа обсуждает возможность прямых переговоров с Ким Чен Ыном.
Как отметило агентство, новый «дипломатический толчок» может снизить риски вооруженного конфликта. В команде Трампа рассматривают прямой подход, который бы опирался на уже имеющиеся отношения, как лучший способ «растопить лед».
В то же время издание Business Insider писало, что война России против Украины решит, какие отношения будут между лидерами. В статье говорилось о том, что Дональд Трамп возвращается в Белый дом с более слабой позицией, чем в 2017 году, и на этот раз ему придется иметь дело с более жестким и самоуверенным Ким Чен Ыном.