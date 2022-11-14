Первый крупный теракт за шесть лет. Кто стоит за взрывом в Стамбуле и каковы его последствия для Турции — главное 14 ноября, 12:32 Сюжет Люди несут цветы к месту взрыва в Стамбуле, 14 ноября 2022 (Фото:REUTERS/Umit Bektas)

Взрыв в центральном туристическом районе Стамбула, который 13 ноября унес жизни шести человек и ранил более 80, стал первым крупным терактом в Турции за последние шесть лет.

НВ собрал главное, что важно знать о происшествии, вероятных исполнителях и организаторах теракта, а также его последствиях для Турции.

Теракт в Стамбуле: что известно о взрыве, подозреваемых и версиях

Видео дня

Около 16:20 в воскресенье, 13 ноября, когда центр Стамбула был полон людей, на популярной среди туристов пешеходной улице Истикляль прогремел взрыв. Теракт произошел в нескольких кварталах от площади Таксим — известной площади в европейской части Стамбула, где находятся ряд фешенебельных отелей и множество магазинов.

Камеры наблюдения зафиксировали, что взрывчатка, скорее всего, была в сумке, оставленной на скамейке посреди многолюдной улице Истикляль. Министр юстиции Турции Бекир Боздаг допустил, что ее могла оставить «женщина, просидевшая там 45 минут» — взрыв произошел через несколько мгновений после ее ухода. По словам министра, устройство либо имело механизм отложенной активации либо управлялось дистанционно — правоохранители рассматривают обе версии.

Видеокадры зафиксировали яркую вспышку, громкий взрыв, и плотную пелену дыма, котора заволокла места происшествия, а также разбегающихся в ужасе людей. Свидетель событий Тарик Кеблауи рассказал CNN, что улица была забита посетителями и покупателями магазинов, а «очень мирное воскресенье», по его словам, «очень быстро превратилось в картину, напоминавшую зону боевых действий».

Известно как минимум о шести погибших в результате теракта, среди них — Юсуф Мейдан, сотрудник Министерства семьи и социальных служб Турции, и его дочь Экрин. Также погибли супружеская пара и женщина з дочерью, все граждане Турции. Более 80 человек получили ранения. Сообщалось, что около полусотни пострадавших к вечеру воскресенья уж отпустили из больниц после оказания необходимой помощи. Остаются госпитализированными 31 человек. Граждан Украины среди погибших или пострадавших нет, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Теракт произошел незадолго до того, как президент Турции Реджеп Эрдоган должен был вылететь на Бали для участи в саммите лидеров G20. Эрдоган не стал отменять поездку в Индонезию, однако на пресс-конференции в стамбульском аэропорту назвал атаку «вероломным нападением», пообещав наказать виновных.

Позже стало известно, что турецкая полиция арестовала вероятную исполнительницу теракта тем же вечером, 13 ноября. Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, описав задержанную как «человека, оставившего бомбу, которая спровоцировала взрыв на проспекте Истикляль». По словам Сойлу, до перед этим под стражу был взят «еще 21 человек». Вице-президент Турции Фуат Октай завлял, что взрыв предположительно устроила женщина, которая привела в действие бомбу. Позже в сети появились кадры, на которых видно, что задержанной также является женщина.

В понедельник, 14 ноября, турецкая полиция обнародовала фото главной подозреваемой. Как сообщают турецкие СМИ, ее зовут Ахлам Альбашир, она является гражданкой Сирии.

Турецкий глава МВД озвучил главную версию теракта: официальная Анкара считает, что его организовали курдские сепаратисты из Рабочей партии Курдистана (PKK) и партии Демократический союз (PYD). Турция считает обе силы террористическими организациями. В сообщениях турецких СМИ о задержании Ахлам Альбашир цитируется заявление полиции, согласно которому на первых допросах женщина якобы рассказала, что ранее прошла обучение у курдских боевиков и попала в Турцию через город Африн на северо-западе Сирии. Турецкие правоохранители полагают, что приказ о совершении теракта она получила в штаб-квартире PKK /PYD в сирийском городе Кобани.

Новость о теракте в Стамбуле шокировала мир, Анкаре были адресованы сотни сочувственных слов от первых лиц всего мира. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил «глубочайшие соболезнования» турецкому народу, добавив, что НАТО «солидарна с нашим союзником» Турцией. США «решительно осудили акт насилия, имевший место в Стамбуле».

Вечернее солнце над местом взрыва на улице Истикляль в Стамбуле / Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «глубоко опечален» известием о теракте. «Боль дружественного турецкого народа — это наша боль», — подчеркнул Зеленский.

Взрыв в Стамбуле произошел ровно через семь лет после серии террористических актов в Париже 13 ноября 2015 года. Тогда почти одновременно были совершены несколько атак: взрывы возле стадиона Стад де Франс, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале Батаклан, где около 100 человек были захвачены в заложники. Жертвами теракта стали 130 человек, более 350 были ранены. Ответственность за нападения, взяла на себя группировка Исламское государство, назвав их «11 сентября по-французски».

В годовщину тех событий президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования и Турции отметив, что «в этот символический для нашей нации день […] мы разделяем вашу боль. Мы поддерживаем вас в борьбе с терроризмом».

Значение и последствия теракта в Турции: анализ мировых СМИ

The Guradian напоминает, что несколько лет назад, в 2015—2017 годах Турция пострадала от серии смертоносных взрывов, вину за которые возложили на Исламское государство (ИГ) и курдские группировки, объявленные турецкими властями вне закона.

Среди самых крупных таких терактов — атака смертника на той же улице Истикляль 19 марта 2016 года, в результате которой пять человек погибли и 36 получили ранения. Позже турецкая полиция заявила, что террорист был связан с ИГ. В январе того же года террорист-смертник убил 13 человек в оживленном районе Султанахмет. В июне 2016-го нападавшие, вооруженные автоматами и поясами со взрывчаткой, атаковали вход в стамбульский аэропорт имени Ататюрка, убив 45 человек и ранив более 230.

Комментируя The Guardian новый теракт в Стамбуле Сонер Чагаптай, аналитик из Вашингтонского института ближневосточной политики, отметил: даже без достоверных сведений о том, кто стоит за взрывом на улице Истикляль 13 ноября, «тот факт, что это первый теракт за шесть лет, уже навевает ужасные воспоминания о периоде 2015−2016 годов, когда сотни людей погибли по всей Турции».

Чагаптай также обозначил более обширные последствия теракта в свете грядущих и сложных для Эрдогана выборов президента Турции, намеченных на июнь 2023 года. «Я думаю, что в результате [теракта в Стамбуле] мы можем увидеть крен электората вправо [в т.ч. поддержку Эрдогана]. Я думаю, что подобный тренд может сохраниться [на этих выборах] снова: укрепить свои позиции сможет любой, кто представит себя в образе кандидата, который борется за безопасность и выступает против терроризма».

Работники скорой и специальных служб на месте теракта / Фото: REUTERS/Kemal Aslan

Взрыв в Стамбуле уже послужил поводом для властей Турции напомнить западному миру о позиции Эрдогана, из-за которой Анкара не желала видеть в НАТО Финляндию и Швецию. Турция настаивала на экстрадиции из этих стран членов Рабочей партии Курдистана и прекращении политики предоставления им убежища. «Очевидна неискренность наших так называемых союзников, кажущихся дружественными нам, которые либо прячут террористов в своей стране, либо подкармливают террористов на оккупированных ими территориях и присылают им деньги из собственных сенатов», — сказал после теракта в Стамбуле министр внутренних дел страны Турции Сулейман Сойлу. Он также пообещал, что Турция «в ближайшее время даст ответ тем, кто причинил нам эту боль».

The Washington Post также напоминает, что за последнее десятилетие Турция стала «частым объектом нападений со стороны боевиков Исламского государства или курдских группировок», а Рабочая партия Курдистана «долгое время ведет повстанческое движение против властей Турции». В самой Турции группировка РПК десятилетиями вела вооруженную борьбу, добиваясь расширения политических прав курдов в и создания курдской автономии в составе турецкого государства.

Мировые обозреватели также обращают внимание на то, что теракт в Стамбуле в очередной раз проявил авторитарную силу власти Эрдогана.

Турецкий госорган надзора за СМИ (Высший совет по вопросам радио и телевидения, RTÜK), ввел временный запрет на репортажи о взрыве: вещателям запретили показывать момент взрыва или первых минут сразу после него — чтобы избежать «страха, паники и суматоху в обществе, которые могут служить целям террористических организаций». Организация NetBlocks, которая мониторит свободное использование интернет-ресурсов, заявила о свидетельствах того, что после теракта турецкие власти ограничивали доступ к платформам социальных сетей, включая Twitter, Instagram, YouTube и Facebook. Организация раскритиковала такой шаг, заявив: «Доступ к информации жизненно важен во время чрезвычайных ситуаций. Исследования показывают, что ограничения в социальных сетях увеличивают распространение дезинформации после инцидентов и атак, связанных с безопасностью», — сказал основатель NetBlocks Альп Токер.

Лишь недавно парламент Турции принял радикальный новый закон, запрещающий «дезинформацию», согласно которому пользователи социальных сетей или журналисты, обвиняемые в его нарушении, могут быть приговорены к тюремному заключению на срок до трех лет. Соответственно, глава RTÜK Эбубекир Шахин предостерег граждан Турции от распространения «дезинформации» об атаке в Стамбуле. «Пожалуйста, не полагайтесь на информацию из неясных источников. Давайте получать информацию из надежных источников. Давайте не будем распространять ложную информацию по незнанию», — призвал он.

