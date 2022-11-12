«Особенно Америка». Эрдоган заявил, что Запад «нападает на Россию» 12 ноября, 17:26 Эрдоган и Путин на саммите ШОС, сентябрь 2022 года (Фото:Спутник/Александр Демьянчук/Pool via REUTERS/File Photo)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Россия сейчас сопротивляется нападению со стороны стран Запада.



Об этом сообщает турецкий телеканал TRT.

«Мы переживаем не обычный процесс. Россия - это не обычное государство, это мощная держава. Конечно, Запад, особенно Америка, нападает на Россию практически безгранично. На фоне всего этого, безусловно, Россия сейчас сопротивляется», — сказал Эрдоган.



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Он также отметил, что надеется провести переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20. В частности планирует поговорить и о полномасштабной войне РФ против Украины.



«Во время последней встречи с ним (российским диктатором Владимиром Путиным) я сказал ему, что считаю целесообразным, чтобы он приехал в Индонезию… Потом было решено, что в Индонезию приедет глава МИД. В эти 2-3 дня, возможно, у меня будет возможность поговорить с ним о том, что он думает, какие шаги они будут делать, особенно какие шаги они могут предпринять для того, чтобы этот процесс, то есть диалог, трансформировать в мир», – отметил он.



12 ноября Эрдоган сообщил, что планирует в ближайшие дни позвонить своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы узнать его позицию о переговорах с Россией.

Ранее Турция заявляла, что российский диктатор Владимир Путин хочет заключить новую «большую сделку» с Западом.

6 октября президент Турции заявил, что «худший мир в Украине лучше войны». В качестве примера турецкий лидер вспомнил зерновую инициативу и обмен пленными.