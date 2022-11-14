Полиция арестовала вероятного виновника теракта в Стамбуле 14 ноября, 05:23 До 81 выросло количество пострадавших от взрыва в Стамбуле (Фото:REUTERS/Kemal Aslan)

В центре Стамбула, вечером в воскресенье, 13 ноября, раздался взрыв, погибли шесть человек. Вероятный виновник теракта был задержан.

Об этом заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, сообщает Anadolu agency.

«Человек, оставивший бомбу, вызвавшую взрыв в воскресенье, на проспекте Истикляль в Стамбуле, арестован полицией», — говорится в публикации.

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По состоянию на 20:00 13 ноября до 81 выросло количество пострадавших от взрыва в Стамбуле, шестеро погибли.