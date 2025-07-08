По информации Bild, танкер Sierra ранее более десяти лет совершал рейсы для россиян под названием Suvorovsky Prospect (Фото: Vessel Finder)

Об этом 8 июля сообщает немецкий таблоид Bild.

«Это (судна „теневого флота“ — ред.) устаревшие танкеры, полностью загруженные сырой нефтью, которые часто плавают без данных о своем местоположении. С помощью своей теневой флотилии диктатор РФ Путин обходит санкции ЕС и ставит под угрозу безопасность прямо у побережья Германии, в основном в Балтийском море», — пишет издание.

Реклама

Как отмечают в Bild, судно Sierra было загружено в российском порте Усть-Луг (недалеко от эстонской границы) и направлялось в Египет. 4 июля танкер смог беспрепятственно покинуть Балтийское море, не встретив препятствий со стороны властей ФРГ и Германии.

«И это несмотря на то, что федеральное правительство объявило о начале уже во вторник более строгих проверок, в первую очередь в отношении страхового покрытия», — сообщило издание.

По информации Bild, танкер Sierra имеет длину около 250 метров. Он более десяти лет совершал рейсы под названием Suvorovsky Prospect для российской государственной компании Совкомфлот. Затем судно попало в санкционный список ЕС.

Затем, по информации издания Kieler Nachrichten, россияне сперва зарегистрировали танкер в Либерии, а затем перерегистрировали в Габоне, Барбадосе, островном государстве Сан-Томе и Принсипи в Гвинейском заливе, и, в конечном итоге, теперь над судном развевается флаг Малави.

При этом малавийский министр транспорта Дэвид Мзанду подал официальную жалобу в ООН, в которой утверждал, что судно «зарегистрировано обманным путем» и отметил, что необходимо «принять адекватные меры против мошенников».

«Помимо того, что Путин продолжает пополнять свою военную казну за счет процветающей торговли нефтью, проблемой является отсутствие страховки у „теневых“ судов. Ведь если часто ветхие танкеры потеряют груз или затонут, это грозит экологической катастрофой», — подытожили в Bild.

2 июня глава эстонского МИД Маргус Цахкна винтервью NV пояснил, что его страна не может заблокировать российские танкеры, которые направляются через Балтийское море, потому что этот вопрос регулируется Международной конвенцией о свободных морях.

При этом дипломат подчеркнул, что «теневой флот» — очень опасная вещь, которая поддерживает военную машину России.

7 июля издание Foreign Policy сообщило Швеция и Дания вслед за Германией начали требовать страховые документы от танкеров, которые проходят через их территориальные воды в Балтийском море. Таким образом государства пытаются сдержать деятельность так называемого «теневого флота» России.

8 июля журнал Newsweek, сообщил, что «теневой флот» России начал все чаще и чаще страдать от загадочных инцидентов — взрывов, которые не имеют объяснения. Несмотря на то, что пока никаких доказательств нет, некоторые эксперты считают, что к взрывам причастна Украина, написало издание.

Журналисты Newsweek также отметили, что все пять пострадавших от взрыва танкеров заходили не только в российские порты в последнее время, они также прошли через внешние портовые границы островного государства Мальта в Средиземном море.