Финский буксир Ukko в Балтийском море возле нефтяного танкера Eagle S, который вероятно может принадлежать российскому теневому флоту (Фото: Jussi Nukari/Lehtikuva/via REUTERS A)

Российские нефтяные танкеры сейчас опасны, — они поддерживают военную машину России, считают в МИД Эстонии.

Руководитель эстонского МИД Маргус Цахкна пояснил, что его страна не может заблокировать российские танкеры, которые направляются через Балтийское море, потому что этот вопрос регулируется Международной конвенцией о свободных морях.

Об этом министр заявил в интервью NV.

«Этот вопрос касается Международной конвенции о свободных морях. Поэтому мы не можем просто их блокировать. Но мы проверяем все суда „теневого флота“ [РФ] на наличие страховки, документов и флагов, поэтому мы делаем много, но не самостоятельно, а совместно с Советом Балтийского моря и другими странами, а также имеем миссию НАТО в Балтийском море», — сказал глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что «теневой флот» — это очень опасная вещь, которая поддерживает военную машину России.

В то же время министр отметил, что РФ сейчас обеспокоена этим вопросом. А потому около месяца назад продемонстрировала «готовность защищать судно теневого флота Jaguar истребителем, который даже вошел в воздушное пространство НАТО».

«Это что-то новенькое, — добавил Цахкна. — Но блокировка [танкеров] — не тот случай. Речь идет о том, чтобы не допустить судна теневого флота».

15 мая нефтяной танкер Jaguar, который находится под санкциями Британии, зашел в эстонские экономические воды на пути к российскому порту Приморск. Судно следовало без флага и не выходило на связь с эстонскими пограничниками. Когда ВМС Эстонии попытались задержать судно, Россия отправила истребитель для его охраны и сопровождения. Таким образом самолет РФ нарушил воздушное пространство НАТО.