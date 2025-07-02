Все суда заходили в российские порты в течение нескольких недель до атак магнитными минами, пишет Financial Times. (Фото: Reuters / File Photo)

«Серия загадочных атак на нефтяные танкеры с использованием липучных мин потрясла мир судоходства, вызвав рассуждения о том, что взрывы были частью саботажной кампании, поддерживаемой государством», — пишет издание.

Последний на сегодняшний день инцидент привел к затоплению машинного отделения греческого танкера Vilamoura на прошлой неделе, когда он проплывал у побережья Ливии.

Все суда заходили в российские порты в течение нескольких недель до атак, что побудило некоторых экспертов по безопасности высказать предположение, что Украина причастна к взрывам.

«Киев не прокомментировал, был ли он непосредственно вовлечен в это, но его силовые структуры имеют опыт проведения тайных операций против российских интересов. Военная разведка Украины опубликовала во вторник заявление, в котором танкер Vilamoura был описан как судно, принадлежащее российскому „теневому флоту“», — пишет Financial Times.

Один из советников по безопасности в этом секторе сказал изданию, что различия в характере атаки на Vilamoura — которая была поражена в корпус, а не в борт — породили теории о том, что за некоторыми из атак на судна могли стоять не Украина, а диверсанты из других стран.

Четыре из атакованных судов заходили в порты Ливии — страны, раздираемой противоборствующими фракциями, которые зависят от продажи нефти. Все танкеры также имеют отметки в судовых документах о том, что они стояли на якоре у Мальты — для пополнения запасов.

Атака на Vilamoura на минувшей неделе последовала за другим, в значительной степени схожим инцидентом в январе и тремя инцидентами в феврале. При этом, хотя большинство инцидентов было зафиксировано в Средиземном море, один танкер был поражен в Балтийском море.

Глава консультативной группы экспертов по морской безопасности EOS Risk Group Мартин Келли сказал в комментарии FT, что между последним инцидентом и предыдущими есть только «некоторые» сходства.

«Остается ряд альтернативных возможностей, включая ливийских и других государственных игроков, которые имеют возможности и, возможно, мотив», — сказал он.

Четыре из атакованых судов принадлежали известным греческим и кипрским судовладельцам. В свою очередь, судно Vilamoura, пострадавшее на прошлой неделе, принадлежит Cardiff Group коммерсанту Джорджу Эконому.

Суда Seacharm, пострадавшее в январе у берегов Турции, и Seajewel, пострадавшее в феврале в Италии, принадлежат Thenamaris, крупной судоходной группе, контролируемой Николасом Мартиносом. Судно Grace Ferrum, поврежденное у берегов Ливии в феврале, принадлежит кипрской компании Cymare.

Судно Koala было повреждено в результате взрыва в российском порту Усть-Луга в феврале 2025 года. При этом в мае судно было подвергнуто санкциям со стороны ЕС за ненадлежащую транспортировку российской нефти, пишет издание.

Представители TMS Tankers подтвердили, что одно из их суден пострадало от «взрыва в машинном отделении» во время перевозки 1 млн баррелей сырой нефти, загруженной на борт в ливийском порте Зуветин Пострадавших и загрязнения окружающей среды не было.

«Машинное отделение было затоплено, и судно потеряло маневренность, но поступление воды прекратилось, и оно осталось стабильным», — сообщили в компании.

Кроме того, в Thenamaris подтвердила, что ее суда в начале этого года подверглись «инцидентам, связанным с безопасностью, в разное время и в разных географических точках Средиземного моря», подытожили в FT.

«Thenamaris, всегда соблюдающая международные и европейские правила и нормы, полностью сотрудничает с соответствующими органами в поддержку их текущих расследований», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что взрыв на танкере Vilamoura произошел 27 июня во время перехода судна из ливийского порта Эз-Зувайтина в 150 километрах к северо-востоку от территориальных вод Ливии. Танкер шел под флагом Маршалловых островов и был загружен не менее 1 миллионом баррелей сырой нефти.

Позднее в ГУР Министерства обороны Украины рассказали, что на судне произошел взрыв в моторном отделении, а вообще на Vilamoura неоднократно перевозили нефтепродукты из российских портов.

1 июля агентство Reuters со ссылкой на собеседников в сфере морской безопасности сообщило, что взрыв, который повредил греческий танкер на прошлой неделе у побережья Ливии, мог быть вызван магнитной миной. Представитель судоходной компании, знакомый с деталями инцидента, сообщил агентству, что греческий оператор TMS не знает, что вызвало взрыв — до проведения полной оценки ущерба.