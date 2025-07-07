Швеция и Дания вслед за Германией начали требовать страховые документы от танкеров, которые проходят через их территориальные воды в Балтийском море. Таким образом государства пытаются сдержать деятельность так называемого теневого флота России.

Об этом сообщает отраслевое издание enkorr.ua со ссылкой на Foreign Policy.

Суда без подтвержденной страховки могут быть включены в черные списки США, Великобритании и ЕС, что дополнительно ограничивает способность кремля обходить санкции в энергетическом секторе и финансировать агрессию против Украины.

«Если мы ищем настоящую проблему, то это те, кто не хочет показывать свои документы», — отметила Кристина Сиг, профессор морского права Южного университета Дании.

Теневой флот РФ в основном состоит из старых танкеров с сомнительной страховкой. Часто они оформлены на подставные иностранные компании, ходят под «удобными» флагами и избегают лоцманских услуг при прохождении узких проливов.

Швеция и Дания опасаются, что такие суда могут вызвать масштабные разливы нефти в Балтийском море, а также — согласно подозрениям — используются Москвой для диверсий, в частности повреждения подводных кабелей.

20 мая Евросоюз ввел санкции против российской страховой компании ТСК, в частности из-за выдачи страховок судам из «теневого» флота. По словам Сиг, эта мера может сдержать осторожных судовладельцев, но рискованные игроки остаются угрозой, особенно учитывая экологические последствия.

«Теневой» флот кремля уже выглядит как монстр, созданный собственноручно", — добавила эксперт.

В материале говорится, что именно поэтому Дания, Швеция и Германия в течение последнего года перешли к более агрессивному толкованию морского права, хотя еще недавно это считалось юридически рискованным шагом, ведь формально может ограничивать свободу судоходства в международных водах.