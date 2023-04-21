Пригожин утверждает, что сын Пескова был боевиком ЧВК Вагнера 21 апреля, 22:08 Пресс-секретарь главы российского режима Дмитрий Песков и его сын Николай (Фото:ndchoulz via Instagram)

Хозяин кремлевской так называемой ЧВК Вагнера, олигарх Евгений Пригожин утверждает, что сын пресс-секретаря российского диктатора Николай Песков был наемником.

В интервью российскому пропагандисту и «военкору» Александру Симонову Пригожин заявил, что Песков якобы пришел к нему и попросил «забрать его [сына] простым артиллеристом». По версии олигарха, сын Пескова, который «часть жизни прожил в Америке или в Англии», якобы «отработал по колено в грязи и г***е на [РСЗО] Урагане».



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Основатель Conflict Intelligence Team Руслан Левиев написал в Twitter, что, если верить Пригожину, то Песков-младший находился достаточно далеко от линии фронта, поскольку дальность стрельбы Урагана — до 35 км, а «риски минимальные».



«Откуда там „по колено в грязи“ — не понимаю», — добавил он.



В сентябре 2022 года российский журналист позвонил сыну Пескова, представившись сотрудником военкомата, и предложил прийти на медосмотр на следующий день. Тот заявил, что «будет это решать на другом уровне».

«Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился… Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно», — говорил тот.

17 апреля российский правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с бывшими российскими заключенными Азаматом Улдаровым и Алексеем Савичевым, которых Евгений Пригожин завербовал в свою ЧВК. Они сознались в военных преступлениях, совершенных «вагнеровцами» в Украине, в том числе в массовых убийствах мирных жителей и пленных.