«Приказ уничтожить всех». Террористы из ЧВК Вагнера признались в массовых убийствах украинцев и расстреле детей — в ОП обещают наказание 17 апреля, 15:57 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

Бывшие командиры подразделений террористов ЧВК Вагнера рассказали российскому правозащитному проекту Gulagu.net о массовых военных преступлениях в полномасштабной в войне против Украины, которые они совершали по приказу своего главаря Евгения Пригожина.



Видео с их показаниями обнародовали в понедельник, 17 апреля.

Gulagu.net общались с бывшими заключенными российских тюрем Азаматом Улдаровым и Алексеем Савичевым, которых Пригожин завербовал в свою ЧВК. Их обеих лично помиловал российский диктатор Владимир Путин в конце августа и начале сентября 2022 года. Авторы проекта говорят, что они «100% находятся в России».

Видео дня

Они признались в совершенных военных преступлениях, подробно рассказывая, как жестоко убивали людей. В частности, о расстреле более 20 украинских детей и подростков, подрыве ямы, где было более 50 раненых пленных и т. д. По словам экс-командиров, приказы об убийствах отдавал как лично Пригожин, так и командиры подразделений. Также главарь ЧВК одобрял террористические методы и жестокость убийств, пишет проект.

«Я этой рукой выполнил приказ — убил детей[…] То, что мы творили, когда заходили в Соледар и Бахмут, это была сцена. Нам дали команду зачистить и уничтожить всех[…] Мы шли 150 вагнеровцев и убивали всех — женщин, мужчин, пенсионеров и детей, в том числе маленьких, пятилетних», — рассказал Улдаров.

Он признался, что сам приказал убить «300−400 людей», которые прятались в подвале. В частности, по его словам, среди них было «приблизительно 40 детей».

Савичев заявил, что после обмена военнопленных в феврале 2023 года офицеры РФ отдали приказ «расстреливать без слов всех, кто старше 15 лет». Экс-командир говорит, что после этого казнили около 10 подростков вместе с другими. Также Савичев заявил, что в Вагнере за неисполнение приказов, в том числе убийство гражданских, расстреливают.

После публикации показаний глава Офиса Андрей Ермак заявил, что признаний мало и нужное наказание — «жестокое и справедливое».

«Российские террористы признались в убийстве украинских детей в Бахмуте и Соледаре. Сейчас речь идет о военных преступниках из чвк вагнер, но это проливает свет на преступления российской армии в Украине. Они воруют наших детей и убивают[…] Мы узнаем все факты преступлений и найдем каждого, кто совершал их. Мы делаем все, чтобы вернуть наших детей», — написал он в Telegram.

В сводке за 16 апреля американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что в течение последних нескольких недель российское военное командование начало теснее сотрудничать с ЧВК Вагнера, вероятно, чтобы захватить Бахмут, бои за который продолжаются с июля 2022-го.

26 января США признали ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией. Через несколько дней Верховная Рада признала ее международной преступной организацией.

