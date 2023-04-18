Проиграть войну? Какую сделку Пригожин предложил Путину 18 апреля, 20:27 NV Премиум

Моя точка зрения сильно отличается от общепринятой

Евгений Пригожин, основатель ЧВК выпустил программную большую статью с рядом важнейших тезисов, которые, знаете, после каждого нового прочтения становится все более и более интереснее. Потому что статья очень сумбурная, логика в ней рваная, очень сложно составить какую-то единую логическую цепочку из всего того, что он пишет. Но если разрезать на кусочки эту статью, а потом их соединить в нужной последовательности, то эта мысль начинает прослеживаться, и сейчас расскажу, что я увидел в этой статье.

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Моя точка зрения сильно отличается от общепринятой. Общепринятая гласит, что Пригожин считает, что пора заканчивать войну. Я считаю, что, точнее, да, но нет. Он не говорит о том, что пора договариваться. Наоборот в этой статье он пишет, что договоренности — это самое ужасное, а войну, с его точки зрения, надо заканчивать поражением Российской Федерации.

Пригожин в этой статье написал о том, на что надеется, чего он боится, кого считают главным врагом в Российской Федерации, дал рецепт уничтожения этого врага, также поделился своей главной волнительной мечтой.