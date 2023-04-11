Приветствие «хайль» и подпись двумя молниями. Кто такой «Вагнер» — бывший спецназовец Дмитрий Уткин, подаривший имя пригожинской ЧВК 11 апреля, 17:26 Иллюстрация российского центра Досье к расследованию о Дмитрии Уткине (в центре) (Фото:Досье)

Принадлежащая Евгению Пригожину ЧВК Вагнера обязана своим именем Дмитрию Уткину — подполковнику запаса российского спецназа, который стал одним из первых ее командиров с позывным «Вагнер». Как выяснилось, этот человек — большой поклонник нацистской Германии и даже документы подписывает отличительным знаком нацистов — двумя «молниями».



Об этом идет речь в новом расследовании российского центра Досье. Журналисты кропотливо собрали информацию об Уткине, используя материалы из открытых источников, более ранних расследований о нем (включая материал Цензор.нет 2017 года), а также документы, которые журналистам немецкой газеты Die Welt передали неизвестные лица, представляющиеся группой анонимных хакеров.

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«Они утверждают, что получили доступ к серверам холдинга Конкорд Евгения Пригожина. Хакеры передали журналистам тысячи документов о деятельности компаний Пригожина, включая незаконное вооруженное формирование, известное как ЧВК Вагнера. Исследовав документы, мы считаем, что изложенная в них информация заслуживает доверия. Сфальсифицировать такое количество взаимосвязанных, не противоречащих друг другу материалов нереально. Кроме того, данные в полученных документах соответствуют данным в архивах Досье», — подчеркивают авторы расследования о 53-летнем Дмитрии Уткине.

NV собрал самые важные и показательные факты из этого материала.

Детство в Украине. Журналистам Досье удалось установить, что родился Уткин 11 июня 1970 года в Асбесте Свердловской области РФ, а детство провел в поселке Смолино в Кировоградской области Украины — куда, очевидно, переехал вместе с матерью.

Спецназ ГРУ. После окончания школы в Смолино Уткин уехал из Украины в Ленинград (сейчас Санкт-Петербург), где поступил в военное училище. Какое именно — до сих пор не было известно. Журналисты Досье допустили, что если после учебы в этом училище Уткин оказался в спецназе ГРУ, «то можно его определить почти со 100%-ной уверенностью: по этому профилю офицеров готовило всего одно ленинградское училище — Высшее общевойсковое командное дважды краснознаменное имени С. М. Кирова». В России оно также было известно как Ленпех, училище закрыли в 1999 году.

Чеченские войны: об участии Уткина в обеих кампаниях известно со слов его бывшей жены Елены Щербининой, с которой он познакомился в середине 1990-х и расстался в 2000-х. В 2016 году супруга пыталась разыскать его через программу Жди меня, а также пообщалась с Газетой.ру, рассказав о службе Уткина. Также есть фото газетной заметки, в которой был опубликован снимок Уткина и рассказано о его участии в Дагестанской войне в 1999 году — столкновениях российских войск с представителями Исламской международной миротворческой бригады в Дагестане, что фактически стало началом второй чеченской войны. На тот момент Уткин имел звание капитана, служил во 2-й отдельной бригаде спецназа, был командиром роты.

Звание подполковника и выход в запас. Спустя несколько лет в ходе реорганизации армии РФ отряды спецназа, входившие в бригаду Уткина, регистрировались как отдельные юридические лица. Досье приводит документы, согласно которым Дмитрий Уткин с 2002 года засветился в Едином государственном реестре юрлиц как командир 700-го отдельного отряда специального назначения в Печорах (Псковская область РФ). «К 40 годам дослужился до подполковника, — пишет о нем Досье. — Никаких данных об учебе Уткина в [военной] академии нет, так что погоны подполковника — карьерный предел». В запас он ушел в 2012 году,

Первый «опыт» в ЧВК и Сирии. Выйдя в отставку, Уткин устроился в российскую частную военную компанию (ЧВК) Moran Security Group. «В то время в России еще существовали ЧВК, которые действовали в рамках международного права и законодательства тех стран, в которых работали», — пишет Досье. В 2013 году наемники этой ЧВК участвовали в операции в Сирии как Славянский корпус. Это был отряд из 270 человек, формирование состояло из двух рот, одной из них командовал Дмитрий Уткин. Согласно договору «с сирийским не то олигархом, не то полевым командиром Юсефом Джабером» задаче отряда было «чуть ли не захватить крупный транспортный узел Дейр-эз-Зор». Однако после конфликта з заказчиком и ряда боестолкновений с боевиками ИГИЛ группу эвакуировали обратно в Москву двумя чартерными бортами. В аэропорту наемников встретили спецназ и ФСБ. Двое руководителей Славянского корпуса — Вадима Гусева и Евгения Сидорова — осудили по статье за организацию наемничества (впервые в РФ). Они получили по три года и вышли через полтора условно-досрочно. Остальные наемники ЧВК, включая Уткина, «отделались» подписками о неразглашении и обошлись без тюремных сроков.

Пригожин, ЧВК Вагнера и война в Украине. Неизвестно, кто, где и когда познакомил Дмитрия Уткина и Евгения Пригожина. Однако уже в начале лета 2014 года появилось то, что сегодня именуется ЧВК Вагнера. «Пригожин организовал свою вооруженную команду, которая еще не имела названия, а упоминалась по новому позывному ее командира Дмитрия Уткина — «Вагнер», — рассказывает Досье. В разных документах она упоминается сначала как РТГ — ротная тактическая группа — численностью 150−200 бойцов, потом батальонная. К 2022 году организационная структура выросла до бригадного уровня, а штат ЧВК Вагнера — до 7 тыс. человек. В 2015 году украинская сторона перехватила переговоры Уткина, в которых идет речь о разгроме «вагнеровцев» в бою с ВСУ под Дебальцево 28 января 2015 года.

Награды от Путина. 9 декабря 2016 года, когда в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца давали прием в честь т.н. «Дня героев Отечества» с участием Владимира Путина, Уткин «засветился» и в официальной хронике, и на других фото среди гостей мероприятия — в том числе рядом с российским диктатором. До знакомства с Пригожиным, по данным собеседников Досье, у Уткина была максимум одна награда — орден Мужества. К концу 2016 года на его груди было четыре ордена Мужества. Вскоре Уткин стал и Героем России.

Уткин - крайний справа / Инфографика: Досье

Уткин - крайний справа / Инфографика: Досье

Увлечение Третьим рейхом. Уже в сирийский период, как утверждают бывшие «сослуживцы» Уткина, его интерес к Третьему рейху проявлялся открыто. Однако тогда у него еще не было знаменитого позывного. О том, что будущий командир пригожинской ЧВК стал тяготеть к истории нацисткой Германии после увольнения из армии, источники Досье рассказывают с 2014 года. Примерно тогда он взял позывной «имени» Рихарда Вагнера, любимого композитора Адольфа Гитлера, и использовал его в 2014—2015 годах. Также Уткин «открыто цеплял на себя то ремень, то кепи со свастикой, любил рассуждать о пути истинного арийца — такие истории приходилось слышать от очевидцев неоднократно, но исключительно в пересказе», сообщают авторы расследования. Они публикуют несколько фото, на которых предположительно снят Уткин — «знакомые узнают», как пишет Досье. На одной из них мужчина с татуировками в виде петлиц оберштурмбаннфюрера СС и эмблемы вермахта, на другой — мужчина в профиль, напоминающий Уткина, в бергмютце (немецком военном головном уборе «с эсэсовским орлом»).

Инфографика: Досье

«Нацистская» подпись. Кроме того, журналисты Досье изучили ряд документов, предположительно подписанных Дмитрием Уткиным (вероятно, из внутреннего документооборота ЧВК Вагнера). В более ранний период в них есть образец его подписи как «Вагнера»:

Инфографика: Досье

Однако позже, после 2015 года, Уткин часто использовал другие символы вместо подписи:

Д.А. ( журналисты Досье сличили почерк с другими образцами, но не смогли расшифровать эти инициалы, предположив лишь, что « Д» — это Дмитрий)

журналисты Досье сличили почерк с другими образцами, но не смогли расшифровать эти инициалы, предположив лишь, что Д» — это Дмитрий) две нацистские « молнии» или руны « зиг»

Инфографика: Досье

Инфографика: Досье

«Сомнений в том, что резолюции наложены Уткиным, нет. Документы адресованы либо „командиру бригады“, либо „Девятому“. Почерк идентичен», — пишет Досье.

Один из образцов таких документов, также подписанный рунами-«молниями», особо любопытен: в нем Уткин не мог обойтись без фюрера и соответствующего обращения: «Хайль Петрович!» «Здесь сомнений быть не может. «Сергей Петрович» — это кодовое полусекретное имя Евгения Пригожина внутри его холдинга, включающего в качестве силового элемента группу «Вагнера», — поясняет Досье.

Инфографика: Досье

Бизнес и недвижимость: как выяснили авторы расследования, дела Уткина ведет его молодая супруга Анастасия 1993 года рождения, с которой он заключил брак вскоре после начала войны в Украине в 2014 году. Среди ее скоротечных бизнесов в разные годы — апарт-отель в Санкт-Петербурге, салон красоты в Лахте (исторический район Санкт-Петербурга), а также ООО Кашулина. Компания занимается розничной продажей продовольствия, включая табачные изделия. Судя по кассовым отчетам, есть два магазина — один в Петербурге, второй в Краснодарском крае: и там, и там базируются структуры Пригожина. Точные суммы заработков Уткина в ЧВК Вагнера журналистам установить не удалось. Официально за супругами одна квартира в Петербурге в доме 65 на Парашютной улице общей площадью 35 кв. м, но там обнаружить присутствие четы журналистам не удалось. Кроме того, Уткины бывают в поселке Подгорное Выборгского района Ленинградской области (где недавно искали свою пропавшую собаку), а на Новой улице в Лахте зарегистрировано ООО Кашулина. «Дом принадлежит Лахта Парк Премиум, его бенефициар — сын Евгения Пригожина Павел», — пишет Досье.

Автомобиль: по данным Досье, Уткин передвигается на Ford Explorer с номерными знаками Т966УВ178.

