Сын Пескова отказался приходить в военкомат и заявил, что «будет решать это на другом уровне»

21 сентября, 18:23
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Пресс-секретарь главы российского режима Дмитрий Песков и его сын Николай (Фото:ndchoulz via Instagram)

Пресс-секретарь главы российского режима Дмитрий Песков и его сын Николай (Фото:ndchoulz via Instagram)

Сын пресс-секретаря кремлевского диктатора Дмитрия Пескова Николай заявил, что не собирается приходить в военкомат после объявления Владимиром Путиным частичной мобилизации.

Российский журналист Дмитрий Низовцев в эфире канала Популярная политика в среду, 21 сентября, позвонил сыну Пескова, представившись сотрудником военкомата, и предложил ему прийти на медосмотр на следующий день. Тот заявил, что «будет это решать на другом уровне».

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«Вы должны понимать, если знаете, что я господин Песков, насколько это не совсем правильно, чтобы я там находился… Мне надо понять вообще, что происходит и какие у меня есть права. Завтра чтобы меня забрали — поверьте, это ни вам, ни мне не нужно», — ответил Песков.

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Сын премьер-министра страны-террориста Михаила Мишустина Алексей тоже заявил журналисту, что «пока не планирует» отправляться на фронт.

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На фоне успехов украинской армии и колоссальных потерь российских оккупантов 21 сентября Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию». По словам министра обороны Сергея Шойгу, он планирует отправить на фронт 300 тысяч резервистов.

После этого россияне начали массово скупать билеты в другие страны, чтобы избежать участия в войне против Украины.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Российская агрессия Мобилизация Дмитрий Песков Агрессия РФ Агрессия Москвы Война России против Украины

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