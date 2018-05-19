Статус Иерусалима является "красной чертой" для исламского мира - Эрдоган

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Президент Турции Эрдоган раскритиковал решение США перенести посольство в Иерусалим

Президент Турции Эрдоган раскритиковал решение США перенести посольство в Иерусалим

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что статус Иерусалима является некой "красной чертой" для всех мусульманских стран.

Он предложил создать международный комитет по расследованию ситуации в секторе Газа и признать Восточный Иерусалим столицей Палестины, передает NTV.

"Иерусалим - это наша красная черта. Мы не признаем решение США о переносе туда посольства, их политика еще больше провоцирует Израиль. Руководство США наказало палестинцев, а Израиль, который нарушает международное право, оказался награжденным", - заявил Эрдоган.

Ранее Эрдоган заявил о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху виновен в апартеиде, а также назвал Израиль террористическим государством.

Напомним, 14 мая начались массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. 

В связи с событиями в секторе Газа Совбез ООН созвал экстренное заседание. США заблокировали принятие заявления главы организации, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений.

США возложили ответственность за столкновения на палестинское исламистское движение ХАМАС.

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