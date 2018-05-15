США возложили ответственность за конфликт в секторе Газа на ХАМАС

По последним данным, в столкновениях погибли 55 человек

США возложили ответственность за столкновения между палестинцами и израильскими военными в секторе Газа на палестинское исламистское движение ХАМАС.

"ХАМАС преднамеренно и цинично провоцирует подобную реакцию", - заявил первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах на брифинге, пишет Голос Америки.

По словам представителя Белого дома, со стороны ХАМАС конфликт стал пропагандистским ходом

"Правительство Израиля потратило недели, чтобы избежать насилия", - добавил он.

Напомним, массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По последним данным, погибло не менее 55 человек.

В связи с событиями в секторе Газа Совбез ООН созвал экстренное заседание. США заблокировали принятие заявления главы организации, в котором осуждалось убийство жителей Палестины во время столкновений.

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