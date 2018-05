Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал столкновения между палестинцами и израильскими военными, которые привел к массовым жертвам.

Политик назвал Израиль "террористическим государством" и отметил, что Турция будет продолжать поддержку Палестины.

"Израиль - террористическое государство... То, что делает Израиль, - это геноцид", - заявил Эрдоган.

