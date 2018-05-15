Эрдоган назвал Израиль террористическим государством

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Эрдоган прокомментировал столкновения в секторе Газа

Эрдоган прокомментировал столкновения в секторе Газа

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал столкновения между палестинцами и израильскими военными, которые привел к массовым жертвам.

Политик назвал Израиль "террористическим государством" и отметил, что Турция будет продолжать поддержку Палестины.

"Израиль - террористическое государство... То, что делает Израиль, - это геноцид", - заявил Эрдоган.

В понедельник, 14 мая, в регионе продолжаются массовые протесты палестинцев. Одной из причин стало открытие посольства США в Иерусалиме в этот день, что стало следствием решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля.

По последним данным Министерства здравоохранения Палестины, в результате столкновений палестинцев и израильских правоохранителей в течение 14 мая погибли 52 человека. Различные повреждения получили 2,4 тысячи митингующих.

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