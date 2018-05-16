Эрдоган обвинил Нетаньяху в апартеиде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху виновен в апартеиде (политика расовой сегрегации).

"Нетаньяху - премьер-министр государства, в котором действует апартеид, которое занимает земли беззащитных людей в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН. На его руках - кровь палестинцев",- заявил Эрдоган.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments. — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 мая 2018 г.

Ранее Турция попросила посла Израиля покинуть страну.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством.

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По последним данным, погибло не менее 55 человек. США заблокировали принятие заявления главы Совета Безопасности ООН, в котором осуждалось убийство жителей Палестины.