Эрдоган обвинил Нетаньяху в апартеиде

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Эрдоган вновь негативно прокомментировал политику Израиля

Эрдоган вновь негативно прокомментировал политику Израиля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху виновен в апартеиде (политика расовой сегрегации).

"Нетаньяху - премьер-министр государства, в котором действует апартеид, которое занимает земли беззащитных людей в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН. На его руках - кровь палестинцев",- заявил Эрдоган.

Ранее Турция попросила посла Израиля покинуть страну.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористическим государством.

Массовые протесты палестинцев, включая попытки под завесой дыма прорваться через границу с Израилем, начались с самого утра 14 мая. Одна из причин – торжественное открытие посольства США в Иерусалиме 14 мая, состоявшееся вследствие решения американского президента Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля. По последним данным, погибло не менее 55 человек. США заблокировали принятие заявления главы Совета Безопасности ООН, в котором осуждалось убийство жителей Палестины.

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