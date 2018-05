Эрдоган обвинил Нетаньяху в апартеиде

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху виновен в апартеиде (политика расовой сегрегации).

"Нетаньяху - премьер-министр государства, в котором действует апартеид, которое занимает земли беззащитных людей в течение 60 лет в нарушение резолюций ООН. На его руках - кровь палестинцев",- заявил Эрдоган.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people's lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.



He has the blood of Palestinians on his hands and can't cover up crimes by attacking Turkey.



Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.