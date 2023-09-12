Отключение Starlink возле Крыма. В Сенате США требуют провести расследование относительно Илона Маска
Илон Маск (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes))
Сенатор-демократ Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении компании SpaceX, глава которой Илон Маск мог сорвать атаку Украины на черноморский флот РФ, отказавшись подключить сеть Starlink в оккупированном Крыму.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Конгресс должен расследовать, что здесь произошло, и имеем ли мы адекватные инструменты, чтобы убедиться: внешнюю политику ведет правительство, а не один миллиардер», — заявила Уоррен.
Также она хочет, чтобы Пентагон изучил свои контрактные отношения с компанией. Ожидается, что Маск примет участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.
Глава Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джек Рид тоже обеспокоен этой проблемой, учитывая то, что традиционно спутники контролируют правительства, а президенты решают, что с ними делать.
Как пишет агентство, хотя SpaceX выиграла контракты Пентагона на запуск спутников-шпионов, у компании не было оборонных контрактов на использование Starlink в Украине тогда, когда, согласно сообщениям, руководство страны обратилось к Маску с просьбой расширить его покрытие.
7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, что в 2022 году Илон Маск якобы тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на российский Черноморский флот.
Вскоре Маск заявил, что не отключал спутниковую сеть, потому что она не была там активирована, но и отказал Украине ее подключить. По его словам, он стал бы «соучастником большого акта войны». Маск заявил, что гражданин США и не считает себя предателем из-за своего решения.
В ГУР заявили, что данные о причастности миллиардера к срыву атаки на флот россиян в Черном море следует проверить.