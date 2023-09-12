Отключение Starlink возле Крыма. В Сенате США требуют провести расследование относительно Илона Маска 12 сентября, 08:54 Илон Маск (Фото:REUTERS/Gonzalo Fuentes))

Сенатор-демократ Элизабет Уоррен требует провести расследование в отношении компании SpaceX, глава которой Илон Маск мог сорвать атаку Украины на черноморский флот РФ, отказавшись подключить сеть Starlink в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Конгресс должен расследовать, что здесь произошло, и имеем ли мы адекватные инструменты, чтобы убедиться: внешнюю политику ведет правительство, а не один миллиардер», — заявила Уоррен.

Видео дня

Также она хочет, чтобы Пентагон изучил свои контрактные отношения с компанией. Ожидается, что Маск примет участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии в среду, 13 сентября.

Глава Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джек Рид тоже обеспокоен этой проблемой, учитывая то, что традиционно спутники контролируют правительства, а президенты решают, что с ними делать.

Как пишет агентство, хотя SpaceX выиграла контракты Пентагона на запуск спутников-шпионов, у компании не было оборонных контрактов на использование Starlink в Украине тогда, когда, согласно сообщениям, руководство страны обратилось к Маску с просьбой расширить его покрытие.

7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, что в 2022 году Илон Маск якобы тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на российский Черноморский флот.

Читайте также: Глава Минцифры Федоров разрешил Маску опубликовать их переписку в книге миллиардера

Вскоре Маск заявил, что не отключал спутниковую сеть, потому что она не была там активирована, но и отказал Украине ее подключить. По его словам, он стал бы «соучастником большого акта войны». Маск заявил, что гражданин США и не считает себя предателем из-за своего решения.

В ГУР заявили, что данные о причастности миллиардера к срыву атаки на флот россиян в Черном море следует проверить.

