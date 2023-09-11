«Я гражданин США». Маск не считает себя предателем из-за отключения Starlink в районе Крыма 11 сентября, 18:28 Илон Маск (Фото:Michel Euler/Pool via REUTERS)

Основатель SpaceX и владелец X Илон Маск не считает себя предателем из-за отключения системы Starlink в районе Крыма, в результате чего была сорвана атака на вражеский флот.

На своей странице в X он написал, что предатели те, «кто обвиняет его в этом».

«Я гражданин США и имею только американский паспорт. Что бы ни случилось, я буду бороться за Америку и умру за нее. Конгресс США не объявлял войну России. Если кто-то и является предателем, то это те, кто меня так называет», — заявил Маск.

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7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, то в 2022 году Илон Маск якобы тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на Черноморский флот РФ.

В книге сказано, что украинские подводные дроны со взрывчаткой потеряли связь, когда подходили ко флоту страны-агрессора, и в результате их выбросило на берег. Как пишет Айзексон, решение Маска «было вызвано острым страхом, что Россия ответит на атаку Украины на Крым ядерным оружием». Опасения по поводу «мини-Перл-Харбора», как выразился Маск, возникли у него после разговоров с высокопоставленными чиновниками страны-агрессора.

Сам Маск заявил, что не отключал Starlink у побережья оккупированного Крыма, но отказал Украине ее там активировать.

Маск утверждает, что там сеть Starlink не была активирована и SpaceX «ничего не деактивировала». По его словам, экстренный запрос о подключении на всем пути до Севастополя поступил от органов украинской власти. И Маск отказал.