«Starlink не работал». Буданов прокомментировал публикацию о срыве Илоном Маском атаки на Черноморский флот РФ 9 сентября, 22:39 Буданов заявил, что системы Starlink не работали возле Крыма «определенное время» (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов прокомментировал публикацию CNN о том, что Илон Маск в 2022 году якобы тайно приказал отключить спутниковую сеть Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на Черноморский флот РФ.



«Лично я не уверен, что господин Илон Маск оперировал какими-то мифическими кнопками и останавливал движение каких-то аппаратов. Это мое личное мнение. То, что системы Starlink не работали определенное время возле Крыма, я могу это абсолютно подтвердить, потому что мы также применяли определенную технику», — передает слова Буданова во время выступления на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии Интерфакс-Украина.

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Глава ГУР добавил, что может сказать только, что «мы сразу поняли, что просто там нет покрытия».

В то же время, он подчеркнул, что системы Starlink «сыграли очень значительную роль и на самом деле играют ее по состоянию на сейчас, потому что очень много систем используют антенны, используют сами системы Starlink, для связи, для передачи информации от дронов, особенно когда удаленный командный пункт и так далее».

«Они довольно хорошо зарекомендовали себя на фронте. Можно многое говорить, хороши они или плохие, но есть факты — абсолютно вся линия фронта работает на них», — заявил Буданов.

7 сентября телеканал CNN сообщил со ссылкой на отрывок из новой биографии Маска авторства Уолтера Айзексона, то в 2022 году Илон Маск якобы тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле побережья оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Сил обороны на Черноморский флот РФ.

В книге сказано, что украинские подводные дроны со взрывчаткой потеряли связь, когда подходили ко флоту страны-агрессора, и в результате их выбросило на берег. Как пишет Айзексон, решение Маска «было вызвано острым страхом, что Россия ответит на атаку Украины на Крым ядерным оружием». Опасения по поводу «мини-Перл-Харбора», как выразился Маск, возникли у него после разговоров с высокопоставленными чиновниками страны-агрессора.

Сам Маск заявил, что не отключал Starlink у побережья оккупированного Крыма, но и отказал Украине ее там активировать.

Маск утверждает, что там сеть Starlink не была активирована и SpaceX «ничего не деактивировала». По его словам, экстренный запрос о подключении на всем пути до Севастополя поступил от органов украинской власти. И Маск отказал.