Маск заявил, что не блокировал Starlink в Крыму, но отказал Украине подключить его для атаки на россиян 8 сентября, 07:26 Илон Маск (Фото:NTB/Carina Johansen via REUTERS/File Photo)

Глава SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что не отключал спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, но и отказал Украине ее там активировать.



Об этом он написал в комментариях под одним из постов в X (Twitter).

Накануне CNN, ссылаясь на отрывок из новой биографии Маска, сообщил, что бизнесмен тайно приказал своим инженерам отключить Starlink возле полуострова, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот России.

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Маск утверждает, что там сеть Starlink не была активирована и SpaceX «ничего не деактивировала». По его словам, экстренный запрос о подключении на всем пути до Севастополя поступил от органов украинской власти. И Маск отказал.

«Очевидным намерением было потопить большую часть российского флота, стоявшего на якоре. Если бы я согласился на их запрос, то SpaceX стала бы прямой соучастницей крупного акта войны и эскалации конфликта», — написал он.

Маск ответил, что впечатлен дизайном дронов, но не будет снова включать Starlink возле Крыма, потому что Украина «заходит слишком далеко и напрашивается на стратегическое поражение», утверждается в книге.

3 октября 2022 года Маск в Twitter предложил пользователям проголосовать за свой «вариант» окончания полномасштабной войны России против Украины, который включал референдумы во временно захваченных страной-агрессором регионах, передачу Крыма России и гарантирование его водоснабжения, а также «нейтральный» статус Украины. После волны критики миллиардер заявил, что «все еще очень поддерживает Украину», но опасается эскалации.

CNN со ссылкой на источники сообщал, что Маск продвигал свой «мирный план» по Украине на конференциях и в разговорах с участниками аналитических центров, а также «намекал на контакты с Кремлем».

Вскоре Vice со ссылкой на американского политолога и основателя компании Eurasia Group Яна Бреммера сообщило, что Маск перед своими скандальными твитами о варианте «мира» между Украиной и Россией говорил с Путиным.

Маск это отрицал и утверждал, что последний раз разговаривал с Путиным около полутора лет назад, они обсуждали вопросы, связанные с космосом. В августе 2023 года издание The New Yorker со ссылкой на Колина Каля, который был высокопоставленным чиновником Пентагона, сообщило, что Маск действительно говорил с российским диктатором по телефону в 2022 году.