«Необходимо разобраться». В ГУР прокомментировали слухи о срыве Маском атаки на российский флот в Крыму 8 сентября, 22:26 Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий (Фото:Скриншот/UkraineMediaCenter/Facebook)

Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что информацию о причастности американского миллиардера владельца SpaceX и Tesla Илона Маска к срыву атаки на флот россиян в Черном море нужно проверить.

Об этом он заявил во время национального телемарафона в пятницу, 8 сентября.

По словам Скибицкого, «необходимо разобраться, назначить какую-то группу, которая посмотрит, что это было», а также понять, «насколько информация, которая распространяется, (является — ред.) правдивой».

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Представитель ГУР не подтвердил проведение каких-либо спецопераций с использованием терминалов Starlink. Однако Скибицкий подчеркивает, что с этой системой «было очень много разных недоразумений».

Он предполагает, что причиной упомянутого в СМИ срыва операций является «возможно, неумение использовать (Starlink — ред.), потому что для нас это новое».

Представитель ГУР добавляет, что с этим терминалом связи «было очень много технических проблем», которые связаны «с технической эксплуатацией такой сложной системы».

Накануне телеканал CNN опубликовал отрывок из новой биографии Маска. В ней говорится, что Маск тайно приказал своим инженерам отключить спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма в 2022 году, чтобы сорвать атаку Сил обороны Украины на военно-морской флот страны-агрессора России.

Сам Маск, комментируя эту историю, заявил, что не выключал спутниковую сеть Starlink у побережья оккупированного Крыма, но и отказал Украине ее там активировать, несмотря на просьбу Украины.