США не считают, что на борту утонувшего крейсера Москва было ядерное оружие — СNN 15 апреля, 19:32 Цей матеріал також доступний українською Крейсер Москва (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

США не верят, что на борту утонувшего российского крейсера Москва было ядерное оружие, сообщили два неназванных американских чиновника, знакомых с данным разведки, в комментарии CNN.

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Учитывая, что Москва является крейсером ПВО размещение ядерного оружия на борту было бы особенно необычным, сказал один высокопоставленный представитель США.

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Отмечается, что США следят за российскими вооруженными силами на предмет любых необычных перемещений ядерного оружия и до сих пор не обнаружили таких перемещений, добавили источники.

Ранее руководитель проекта в Институте Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко предположил, что на борту затонувшего крейсера Москва могли быть две ядерные боеголовки к крылатым ракетам.

13 апреля Вооруженные силы Украины нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения.

В Минобороны страны-агрессора признали, что ракетный крейсер Москва затонул. При этом Кремль выдвинул свою версию причины крушения флагмана российского флота: они заявили, что на крейсере по неустановленной причине произошел пожар, из-за чего стали взрываться боеприпасы.

Журнал Forbes отмечает, что — это самая дорогая военная потеря РФ с начала войны с Украиной.

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