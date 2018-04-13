Создатель газа Новичок объяснил, почему Скрипалям удалось выздороветь после отравления

Химик Вил Мирзаянов, который в советские годы принимал участие в создании отравляющего вещества Новичок, рассказал, что экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить после отравления Новичком, поскольку вещество теряет свои свойства в условиях высокой влажности.

В интервью Коммерсанту Мирзаянов сказал, что вещество может быть устойчиво только в условиях отсутствия влаги и влажности.

"Недостаток этой серии Новичков в том, что они обладают высокой гидроуязвимостью, то есть это неустойчивые соединения...Вещество применили в Англии 4 марта, где стоял туман — капельки воды в воздухе", - отметил химик, добавив, что применить яд в подобных условиях мог только "идиот, который ничего не знает о химических свойствах Новичка".

Он отметил, что Скрипаль и его дочь были за пределами дома, когда на дверную ручку здания нанесли вещество.

"Дело в том, что, когда намазали, началась реакция гидролиза - реакция вещества с водой мгновенно начинается. И за это время концентрация вещества успела упасть по крайней мере в несколько раз. И потому они получили дозу, но не летальную, потому что расчетная концентрация упала. Причем они ведь возвращались, а если бы эта пара не приехала днем, там бы вещества уже было недостаточно для летального исхода", - заключил Мирзаянов.

4 марта бывший российский двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в торговом центре Maltings в Солсбери.

29 марта стало известно, что Юлия Скрипаль пошла на поправку. 9 апреля ее выписали из больницы и перевели в военный госпиталь. 6 апреля в больнице сообщили, что Сергей Скрипаль вышел из критического состояния. Он хорошо реагирует на лечение и "быстро поправляется".

Правительство Великобритании объявило, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом военного происхождения, разработанным в России. Оно известно под названием Новичок. По данным британских СМИ, разведка установила, что Новичок был изготовлен в Саратовской области.

Выводы британской стороны подтвердили эксперты Организации по запрещению химического оружия, которые накануне опубликовали свой отчет.

Россия же отвергает все обвинения.

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