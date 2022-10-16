Путин в ближайшие дни проведет совещание с членами Совбеза РФ — росСМИ 16 октября, 15:23 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Сputnik/Valery Sharifulin/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время соберет Совет безопасности РФ. Об этом сообщает российское издание Медуза в своем Telegram.

Между тем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «НАТО де-факто влезла в украинский конфликт, но на цели РФ это не влияет», а «российский потенциал» позволяет оккупантам продолжать войну, цитирует пропагандистское издание РИА Новости.

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До этого российский диктатор Владимир Путин созвал Совбез РФ 10 октября — на следующий день после того, как впервые прокомментировал взрыв на Крымском мосту, назвав его «терактом», в котором обвинил «спецслужбы Украины».

21 сентября российский диктатор после объявления мобилизации в РФ в очередной раз пригрозил западным странам применением ядерного оружия, сказав, что «это не блеф».

В США заявили, что в случае применения РФ против Украины ядерного оружия ответ Вашингтона и союзников будет решительным. Штаты предупредили Кремль о «катастрофических последствиях».