Какими могут быть стратегия и цели наступления России? 10 октября, 16:49

Путину нужен Совбез, очевидно, с целью утвердить стратегию, чтобы переломить проигрышный для него ход войны

Очевидно, что мобилизация и смена командования войной в РФ направлены на проведение новой крупной наступательной операции, цель которой — перехват стратегической инициативы, потерянной еще в марте Россия.

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Попробовал спрогнозировать планы противника с точки зрения анализа действий за последний месяц, и мне кажется, Россия будет пытаться повторить большими силами ту же стратегию, с которой начинала «первый и второй этапы спецоперации».

А если подробно, то по моему мнению, российское командование может действовать так:

1. Попытаться уничтожить систему противовоздушной обороны Украины с целью установить господство в воздухе по направлениям главных ударов. Новым командующим Объединенной операции РФ в Украине назначен командующий Воздушно-космическими силами Сергей Суровикин. Очевидно, что российское командование будет пытаться выбить в первую очередь радары и ЗРК ПВО среднего и дальнего действия. Вылеты иранских беспилотников по разным направлениям используются для выявления системы ПВО.

Противник сократил количество пусков баллистических, крылатых и авиационных ракет. Очевидно, накапливается запас для массированной атаки или серии массированных атак по определенным направлениям.

2. Российское командование будет продолжать террористические удары по жилым объектам в городах, которые российские генералы считают «изоляцией районов боевых действий» — целями будут оставаться Запорожье, Николаев, Харьков. Также высока вероятность ударов по объектам энергоснабжения в городах и железнодорожных станциях в районе реки Днепр, чтобы вывести из строя систему коммуникаций, активно обсуждаемую в РФ. Не исключено, что противник готовит атаки на отдельные стратегические мосты. Россия будет продолжать стратегию «наказания городов и населения» за то, что у них развернуты силы обороны.

Преимущество в стратегии такими действиями получить невозможно

3. Новые мобилизованные войска и частные армии Кадырова и Пригожина будут использованы для наступательных действий. Мобилизированные уже поступили на фронт на участок Сватово-Кременная, основная масса поступит в течение 1−2 недель на все остальные участки. Противник пытается сделать эту массу боеспособной даже без какой-либо серьезной подготовки путем естественного отбора. Высокие потери российских мобилизованных с подготовкой 1−2 недели будут повторять действия мобилизованных на Донбассе «одноразовых» пехотинцев в начале вторжения.

4. Вероятные районы наступления будут повторять те же направления, на которых российское командование уже неоднократно наносило удары:

— Бахмут-Соледер. Чтобы достичь быстрых успехов наступления, россияне будут пытаться захватить значимые города, к которым приблизились вплотную, чтобы отчитаться о победе в информационном поле, в котором Россия катастрофически проиграла. Стратегически важный Бахмут россияне безуспешно пытаются захватить с мая. Но Суровикину, Кадырову и Пригожину нужно как можно скорее показать, что они лучшие полководцы, чем начальник Генштаба Герасимов, и они попытаются все же прорваться в город. Донбасс останется основным направлением сосредоточения усилий русской армии;

— Сватово-Кременная. Противник будет проводить локальные действия, пытаться контратаками сковать наши войска под Сватово и снова захватить Лиман (наступлением на который в июне командовал Суровикин) и выбить украинские подразделения за пределы Луганской области. Российские мобилизованные уже пошли в бой на этом направлении, чтобы удержать от коллапса оборону; россияне бросают сюда новые резервы;

— Угледар-Новоселовка. Ранее все русские атаки в этих районах были отбиты. Но противнику важно захватить города, обеспечивающие южный фланг нашей донбасской армии, чтобы обезопасить коридор в Крыму от украинского наступления в Запорожской области;

— Авдеевка-Марьинка. Будут продолжать ограниченные локальные атаки с целью отодвинуть наши войска от своего ключевого коммуникационного узла — Донецка. Обстрелы российских военных объектов в Донецке сильно дискредитируют оптимистичные заявления российской пропаганды;

— Херсон. Противник будет усиливать оборону, удерживать Каховский плацдарм как можно дольше, масштабные наступательные действия противника там невозможны из-за ударов ВСУ по коммуникациям через Днепр;

— Киев-Чернигов-Харьков-Сумы. Россия будет пытаться сковать украинские войска от наступательных действий, создав угрозу на севере на широком фронте. Не исключено, что противник будет снова пытаться пересечь северную границу и не ограничится демонстрациями и обстрелами. Также РФ постарается снова втянуть в войну белорусскую армию, или принудить ее к демонстрациям.

Вывод:

Российское командование будет пытаться завоевать инициативу за счет изменения тактики и за счет экстенсивного увеличения численности. Но российская стратегия как была так и остается проигрышной.

Путинские генералы считают, что мобилизация позволит довести до штатной численности и восстановить профессиональную армию, большинство соединений которой потеряло боеспособность. Они ищут возможности удержать захваченное в Луганской и Херсонской областях, и заставить ВСУ остановить наступательные операции. Но тактическими решениями это можно только отсрочить на время. Преимущество в стратегии такими действиями получить невозможно.

В тот момент, когда российская мобилизованная армия не сможет удержать фронт, который не смогла удержать профессиональная армия, инструментов удержания наземного фронта у Путина не станет уже никаких.

Бои за независимость Украины впереди будут жестокими — большие силы РФ еще предстоит разбить, это будет большая битва. Победа будет тяжелой, жертвы будут значительны.

Но ход войны определялся и будет определяться в первую очередь действиями Вооруженных сил Украины, действиями украинского общества и государства и помощью наших союзников по НАТО.

Текст опубликован с разрешения автора

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